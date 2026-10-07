Украина не согласится на вступление в ЕС без права на полноценный экспорт зерна

Украина не может согласиться на модель членства в ЕС, которая навсегда ограничивала бы продажу определенных пищевых продуктов на территории блока

Как пишет Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью Politico.

Украина готова к переходному периоду в аграрной торговле с ЕС, но не к постоянным ограничениям

"Для нас принципиальная разница между переходным периодом и постоянным ограничением. К первому Украина готова. Второе противоречит самой логике полноправного членства в Европейском Союзе", — подчеркнул Высоцкий.

Издание напоминает, что Еврокомиссия одобрила эту модель в рамках пересмотра политики, которая должна подготовить ЕС к присоединению новых стран. В ее предложении говорится о намерении ограничить доступ чувствительных аграрных продуктов к рынку Союза.

В предложении Еврокомиссии говорится, что вместо предоставления Киеву полного доступа на рынок Брюссель хотел помочь Украине вернуться на свои "исторические" экспортные рынки, в частности в Африку и на Ближний Восток.

Однако Высоцкий настаивает, что Украину не следует рассматривать исключительно как угрозу европейским фермерам. Он утверждает, что страна может помочь ЕС снизить зависимость от импорта из третьих стран таких товаров как удобрения, соя и лизин для кормов для животных, а также предоставить производителям ЕС наилучший доступ к экспортным маршрутам через Черное море.

"Наша цель – добиться членства в организации, в которой будет представлен сектор, продающий Европе не только зерно и другое сырье, но и корма для животных, ингредиенты, переработанные продукты и биотопливо", – отметил министр.

Высоцкий подтвердил, что Украина открыта для переходных периодов, которые могут содержать поэтапную поддержку сельского хозяйства, временные квоты и гарантии для чувствительных продуктов. Но он подчеркнул, что у них должна быть конечная дата.

По мнению Высоцкого, Украина также могла стать местом для инвестиций в предприятия пищевой промышленности.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что аграрный вопрос будет одним из самых сложных в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Причина — масштаб украинского сельского хозяйства и конкуренция за средства Совместной аграрной политики, получаемые ныне фермерами стран-членов.

Проблема европейских субсидий и крупных хозяйств

Одним из главных преимуществ членства в ЕС для аграриев является доступ к Общей сельскохозяйственной политике (Common Agricultural Policy) и соответствующим дотациям. Однако по текущим правилам Евросоюза большинство украинских производителей окажутся за бортом этой программы , сообщал бывший министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Если мы посмотрим на то, как сейчас оно выписано, то 80% наших хозяйств не смогут участвовать в этом, потому что размер хозяйств больше, чем то, как в ЕС это прописано. И здесь нужно с ними договариваться", — отметил министр.

По его словам, чтобы снять предостережения европейских стран относительно украинской аграрной продукции, Украина уже провела два больших аграрных диалога с Германией и Нидерландами, в ходе которых стороны искали общие сектора для взаимовыгодной работы. Успешность дальнейшего сотрудничества будет зависеть от конструктивной позиции украинского агросектора и готовности ЕС к компромиссам.

Напомним, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года. Наша страна продолжает системную адаптацию аграрного сектора к европейским нормам, обеспечивая поэтапный переход без потери конкурентоспособности для отечественных фермеров. В то же время, соответствие этим строгим стандартам уже открывает для украинских товаров с высокой добавленной стоимостью новые перспективные мировые рынки сбыта.