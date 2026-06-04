80% украинских агрофирм не смогут получить субсидии после вступления в ЕС — Соболев

Европейская интеграция открывает для Украины доступ на рынок на 450 миллионов потребителей и привлекает инвестиции, в частности в производство биотоплива. Однако полноценное вступление в ЕС несет для отечественного агробизнеса серьезные вызовы, требующие сложных технических переговоров.

Как сообщает Delo.ua , об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев на конференции GRAIN UKRAINE.

По его словам, чтобы снять предостережения европейских стран относительно украинской аграрной продукции, Украина уже провела два больших аграрных диалога с Германией и Нидерландами, в ходе которых стороны искали общие сектора для взаимовыгодной работы. Успешность дальнейшего сотрудничества будет зависеть от конструктивной позиции украинского агросектора и готовности ЕС к компромиссам.

Проблема европейских субсидий и крупных хозяйств

Одним из главных преимуществ членства в ЕС для аграриев является доступ к Общей сельскохозяйственной политике (Common Agricultural Policy) и соответствующим дотациям. Однако по текущим правилам Евросоюза большинство украинских производителей окажутся за бортом этой программы.

"Если мы посмотрим на то, как сейчас оно выписано, то 80% наших хозяйств не смогут участвовать в этом, потому что размер хозяйств больше, чем то, как в ЕС это прописано. И здесь нужно с ними договариваться", — отметил министр.

Инвестиции в пестициды и переходные периоды

Украинскому агросектору критически необходимы объективные переходные периоды для адаптации к строгим европейским регламентам. Ярким примером являются нормы использования пестицидов.

Переход на новые стандарты защиты растений требует колоссальных капиталовложений:

Объем необходимых инвестиций: от 2 до 4 миллиардов евро.

Финансовое давление: заключить такие средства самостоятельно бизнес сейчас не способен из-за продолжающейся войны.

Риск потери конкурентоспособности: значительная часть украинского агроэкспорта, где используются пестициды, идет на рынки третьих стран, а не в ЕС. Если Евросоюз вынудит Украину мгновенно отказаться от текущих технологий для всего объема производства, это искусственно снизит конкурентоспособность украинских товаров на неевропейских рынках, что не имеет экономического смысла.

Поэтому во время переговорного процесса Украина будет настаивать на поэтапном внедрении технических требований, чтобы интеграция усилила государство, а не ослабила его экспортный потенциал.

Напомним, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года. Наша страна продолжает системную адаптацию аграрного сектора к европейским нормам, обеспечивая поэтапный переход без потери конкурентоспособности для отечественных фермеров. В то же время, соответствие этим строгим стандартам уже открывает для украинских товаров с высокой добавленной стоимостью новые перспективные мировые рынки сбыта.