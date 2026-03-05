Ограничение использования пестицидов и изменение системы допуска к рынку могут затронуть до 10 млн га украинских земель

Сложнейшей темой для агросектора в процессе евроинтеграции остаются средства защиты растений. Если органическое производство уже максимально адаптировано к требованиям ЕС, то в области пестицидов адаптация наименьшая.

Как информирует Delo.ua, об этом рассказал заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на Forbes Agro 2026.

Высоцкий подчеркнул, что задача государства – максимально рассрочить влияние новых правил, чтобы сектор не утратил конкурентоспособность.

Относительно стандартов благополучия животных закон в области животноводства заработает со 2 марта. Главное сейчас – внедрение, обучение персонала и прохождение аудита ЕС, чтобы подтвердить соответствие стандартам на практике.

По удобрениям и нитратам планируется вынести на обсуждение законопроект о минеральных удобрениях в конце марта – начале апреля. Нитратная директива уже в первом чтении, но спешки с ее принятием нет.

Что касается экспортной инфраструктуры, Высоцкий отметил, что морские порты остаются основным каналом. Для обеспечения устойчивости предусмотрены альтернативные маршруты, развитие железнодорожного и Дунайского направлений.

Для борьбы с тенизацией зернового рынка уже внедрены механизмы контроля: прослеживаемость, минимальные экспортные цены и внутренние системы компаний.

Среди конкурентных преимуществ Украины он выделил высокопроизводительных людей, технологии (беспилотники, диджитализация, точное земледелие) и потенциал вертикальной интеграции.

Высоцкий также отметил, что у Украины большой резерв сырья и потенциал для наращивания добавленной стоимости в переработке после завершения войны и вступления в ЕС.

Добавим, в начале марта Кабинет министров одобрил законопроект "О средствах защиты растений и удобрения", который устанавливает процедуры размещения на рынке СВР и удобрений в соответствии с правилами, действующими в ЕС.