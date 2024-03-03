В Україні посилять контроль за засобами захисту рослин

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про засоби захисту рослин і добривні засоби», який встановлює процедури розміщення на ринку ЗЗР та добрив відповідно до правил, діючих в ЄС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що документ розроблений на виконання євроінтеграційних зобов'язань України та для впровадження сучасних підходів і механізмів контролю за обігом засобів захисту рослин та добривних засобів на національному ринку.

У законопроекті встановлені вимоги щодо:

обов'язкової оцінки та схвалення компонентів препаратів, без проходження якої такі засоби не будуть допущені на ринок;

визначення переліків речовин, які заборонено використовувати у складі засобів захисту рослин;

запровадження європейського маркування та інформування споживачів про властивості та безпеку продукту;

ідентифікації та прослідковування препаратів. Кожен препарат буде позначений спеціальним кодом. Це допоможе відстежити, де він був зроблений, як його використовували, куди діли тару від препарату, тобто як повелись із відходами;

регулювання обігу добрив. Буде введена процедура оцінки відповідності добривних засобів встановленим стандартам. Це має зменшити ризики для довкілля.

Аграрії забезпечені ЗЗР для посівної

Ще до поновлення блокади кордону зі сторони Польщі аграрні підприємства забезпечили ресурси для проведення посівної кампанії.

"Ще до повного блокування кордону аграрії мали забезпеченість насінням, засобами захисту та добривами, оскільки закупівлі та завезення на склади відбувається завчасно. У перші тижні нового року були певні проблеми із постачанням добрив на кордоні, але питання вирішилось, тож загрози з приводу дефіциту добрив не вбачається. Щодо засобів захисту, то постачальники гнучкі та, розуміючи ситуацію на кордоні, швидко переорієнтовують свої ланцюжки постачання, проте збільшення логістичного плеча в обхід польського кордону може впливати на кінцеву вартість продукції ", - повідомив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко.

Джерело фото: ua.depositphotos.com