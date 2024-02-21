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Імпортовані з Польщі добрива займають до 10% українського ринку
За 2023 рік в Україна імпортувала з Польщі майже 398 тис. тонн мінеральних добрив, слідує з даних Державної мирної служби, отриманих виданням Delo.ua. Таким чином, польський імпорт займає близько 10% українського ринку добрив, який оцінюється в майже 4 млн тонн на рік.
Найбільше в минулому році в Україну з Польщі ввезено аміачної селітри, добрив NPK, а також сульфатів.
Для частини сегментів добрив Польща в 2023 році стала найбільшим торгівельним партнером України, тоді як в інших - великим постачальником:
- по селітрі, аміачній селітрі, КАС і NPK - 1 місце серед інших країн-імпортерів;
- по сульфатам - 2 місце;
- по NP - 3 місце;
- по аміаку і карбаміду - 5 місце
Як зазначає директор департаменту корпоративних комунікацій холдингу Group DF Олег Арестархов, імпорт польських добрив пов'язаний з наступною специфікою:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Польща продовжує торгувати добривами з країнами-агресорами РФ і Білоруссю - в 2022 році ця країна імпортувала з РФ 180 тис. тонн азотних добрив, а в 2023 - майже 600 тис. тонн. Польський ринок перенасичений дешевими російськими та білоруськими добривами, надлишок яких перепродається в інші країни, в тому числі в Україну;
- Деякі польські виробники мають тісні зв'язки з РФ - росіяни залишаються співвласниками окремих польських заводів з виробництва добрив;
- Польща дотує своїх виробників добрив. Наприклад, під час газової кризи, коли ціни на газ катастрофічно зросли, польські хіміки отримували дотації на газ. Українські заводи позбавлені держдопомоги, тому вони знаходяться в нерівних умовах з поляками.
Через це український хімпром виступає за обмеження імпорту з тих країн, які сьогодні перенасичені добривами з РФ, підкреслює співрозмовник видання.
Більше про вплив польського імпорту на українську молочку, м'ясну галузь та овочівництво читайте в статті "Польща "годує" Україну. Вітчизняні виробники під тиском, але мають шанс".
Відновлення страйку на кордоні
Нагадаємо, торговельна суперечка Польщі і України виходить на новий рівень: польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.
Очікується, що 20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.
Нагадаємо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок через протести поляків є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”.
Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.
Джерело фото: ua.depositphotos.com