Імпортовані з Польщі добрива займають до 10% українського ринку

За 2023 рік в Україна імпортувала з Польщі майже 398 тис. тонн мінеральних добрив, слідує з даних Державної мирної служби, отриманих виданням Delo.ua. Таким чином, польський імпорт займає близько 10% українського ринку добрив, який оцінюється в майже 4 млн тонн на рік.

Найбільше в минулому році в Україну з Польщі ввезено аміачної селітри, добрив NPK, а також сульфатів.

Обсяги імпорту азотних добрив з Польщі в Україну. Інфографіка: Delo.ua

Для частини сегментів добрив Польща в 2023 році стала найбільшим торгівельним партнером України, тоді як в інших - великим постачальником:

по селітрі, аміачній селітрі, КАС і NPK - 1 місце серед інших країн-імпортерів;

і NPK - 1 місце серед інших країн-імпортерів; по сульфатам - 2 місце;

по NP - 3 місце;

- 3 місце; по аміаку і карбаміду - 5 місце

Як зазначає директор департаменту корпоративних комунікацій холдингу Group DF Олег Арестархов, імпорт польських добрив пов'язаний з наступною специфікою:

Польща продовжує торгувати добривами з країнами-агресорами РФ і Білоруссю - в 2022 році ця країна імпортувала з РФ 180 тис. тонн азотних добрив, а в 2023 - майже 600 тис. тонн. Польський ринок перенасичений дешевими російськими та білоруськими добривами, надлишок яких перепродається в інші країни, в тому числі в Україну; Деякі польські виробники мають тісні зв'язки з РФ - росіяни залишаються співвласниками окремих польських заводів з виробництва добрив; Польща дотує своїх виробників добрив. Наприклад, під час газової кризи, коли ціни на газ катастрофічно зросли, польські хіміки отримували дотації на газ. Українські заводи позбавлені держдопомоги, тому вони знаходяться в нерівних умовах з поляками.

Через це український хімпром виступає за обмеження імпорту з тих країн, які сьогодні перенасичені добривами з РФ, підкреслює співрозмовник видання.

Більше про вплив польського імпорту на українську молочку, м'ясну галузь та овочівництво читайте в статті "Польща "годує" Україну. Вітчизняні виробники під тиском, але мають шанс".

Відновлення страйку на кордоні

Нагадаємо, торговельна суперечка Польщі і України виходить на новий рівень: польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Очікується, що 20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Нагадаємо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок через протести поляків є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

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