Польські фермери заблокували три КПП і обіцяють перешкоджати перевантаженню товарів

Польські фермери сьогодні знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також польські фермери планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

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Про це повідомили у ДПСУ.

Згідно з повідомленням, перед пунктом пропуску "Медика" поляки планують пропускати по одній вантажівці, автобусу та легковику на годину.

На пункті пропуску "Хребенне" планується пропускати по 2 вантажівки на годину в обох напрямках, але рух легкового транспорту та автобусів обмежуватися не буде.

Через КПП "Дорогуськ" протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони. На рух автобусів акція протесту не вплине.

За інформацією від Державної митної служби, протестувальники висловили намір блокувати перевантаження української сільськогосподарської продукції з залізничного на автомобільний транспорт та її подальше перевезення до терміналів біля станції Хрубешув, що знаходиться в пункті пропуску "Хрубешув - Володимир-Волинський".

Переміщення вантажів інших категорій продовжуватиметься без затримок.

Нагадаємо, з 12 лютого поляки повідомили, що можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок. Крім того, угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)".

Польські фермери планують на місяць заблокувати кордон із Україною

Раніше повідомлялося, що польські фермери з 9 лютого планують перекрити всі прикордонні пункти пропуску з Україною, а також заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах Польщі.

"Нашому терпінню покладено край. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською Комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк", - йдеться у заяві польської профспілки фермерів "Солідарність".

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

На початку листопада польські перевізники оголосили страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у низці пунктів, а 23 листопада до них приєдналися аграрії, заблокувавши пункт пропуску "Медика - Шегині".

Протести то призупинялися, то відновлювалися, і лише 6 січня 2024 року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону з Україною в пункті "Медика – Шегині".