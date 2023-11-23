Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині": рух вантажівок ускладнено

Перед пунктом пропуску "Медика" у Польщі розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. Відтак можливе ускладнення руху на виїзд та в’їзд. Це вже четвертий пункт пропуску, який заблокований польськими протестувальниками на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика" (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині" розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - зазначають в Держприкордонслужбі.

Там додають, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається.

Польські аграрії доєдналися до протесту перевізників на пункті пропуску "Медика - Шегині"

З 23 листопада польські аграрії приєдналися до протесту польських перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочинають блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика – Шегині" поблизу Перемишля, заявили представники польської організації "Ошукане село", яка організовує протест, передає Укрінформ.

За словами представника цієї організації Романа Кондрува, протест розпочався о 10 годині за київським часом. Він полягатиме у постійному русі протестуючих по пішому переходу в Медиці на дорозі національного значення №28, яка веде до пункту пропуску.

Від четверга він триватиме з 10 до 21, а з понеділка його буде розширено на цілу добу.

Зазначається, що протестувальники пропускатимуть лише легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою. Натомість щогодини вони мають намір пропускати лише по дві вантажівки, які стоять у черзі перед кордоном.

Протестувальники висувають три головні вимоги до польського уряду:

здійснення доплат до закупівельних цін на кукурудзу, які вони вважають в регіоні занизькими;

продовження на наступний рік програми надання низькопроцентних кредитів аграріям, які було запроваджено у зв’язку з напливом українського збіжжя на польський ринок;

збереження ставки аграрного податку, який планується підняти в 2024 році, на рівні цього року.

За словами протестувальників, якщо уряд Польщі виконає усі вимоги, то протест завершиться.

У чергах на кордоні Польщі з Україною стоять 2600 вантажівок

Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною зараз у чергах стоять 2600 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За інформацією польських прикордонників, у чергах знаходяться 2600 вантажівок: "Ягодин-Дорогуськ" - 800, "Краківець-Корчова" - 1200, "Рава Руська-Гребенне" - 600 вантажівок", - підкреслив Демченко.

Крім того, ще 1450 вантажівок знаходяться на напрямку пункту пропуску "Шегині", додав речник.

Поляки на КПП "Корчова - Краківець" почали пропускати до 20 вантажівок за годину

На КПП "Корчова - Краківець" польські прикордонники почали пропускати до 20 українських вантажівок за годину, тоді як раніше пропускали лише п’ять і менше, повідомив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.

"Польські протестувальники дозволяли пропускати по п’ять вантажівок за годину, але часто і цього не дотримувалися. Проте, вчора на ПП "Краківець-Корчова" прикордонники почали випускати на в’їзд в Україну по 20 автомобілів за годину, але на інших пунктах пропуску ситуація лишається без змін", - сказав Михалевич.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.

Польські перевізники планують блокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українському кордоні до 1 лютого.