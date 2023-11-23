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Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині": рух вантажівок ускладнено
Перед пунктом пропуску "Медика" у Польщі розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. Відтак можливе ускладнення руху на виїзд та в’їзд. Це вже четвертий пункт пропуску, який заблокований польськими протестувальниками на кордоні з Україною.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
"На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика" (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині" розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - зазначають в Держприкордонслужбі.
Там додають, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Польські аграрії доєдналися до протесту перевізників на пункті пропуску "Медика - Шегині"
З 23 листопада польські аграрії приєдналися до протесту польських перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочинають блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика – Шегині" поблизу Перемишля, заявили представники польської організації "Ошукане село", яка організовує протест, передає Укрінформ.
За словами представника цієї організації Романа Кондрува, протест розпочався о 10 годині за київським часом. Він полягатиме у постійному русі протестуючих по пішому переходу в Медиці на дорозі національного значення №28, яка веде до пункту пропуску.
Від четверга він триватиме з 10 до 21, а з понеділка його буде розширено на цілу добу.
Зазначається, що протестувальники пропускатимуть лише легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою. Натомість щогодини вони мають намір пропускати лише по дві вантажівки, які стоять у черзі перед кордоном.
Протестувальники висувають три головні вимоги до польського уряду:
- здійснення доплат до закупівельних цін на кукурудзу, які вони вважають в регіоні занизькими;
- продовження на наступний рік програми надання низькопроцентних кредитів аграріям, які було запроваджено у зв’язку з напливом українського збіжжя на польський ринок;
- збереження ставки аграрного податку, який планується підняти в 2024 році, на рівні цього року.
За словами протестувальників, якщо уряд Польщі виконає усі вимоги, то протест завершиться.
У чергах на кордоні Польщі з Україною стоять 2600 вантажівок
Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною зараз у чергах стоять 2600 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"За інформацією польських прикордонників, у чергах знаходяться 2600 вантажівок: "Ягодин-Дорогуськ" - 800, "Краківець-Корчова" - 1200, "Рава Руська-Гребенне" - 600 вантажівок", - підкреслив Демченко.
Крім того, ще 1450 вантажівок знаходяться на напрямку пункту пропуску "Шегині", додав речник.
Поляки на КПП "Корчова - Краківець" почали пропускати до 20 вантажівок за годину
На КПП "Корчова - Краківець" польські прикордонники почали пропускати до 20 українських вантажівок за годину, тоді як раніше пропускали лише п’ять і менше, повідомив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.
"Польські протестувальники дозволяли пропускати по п’ять вантажівок за годину, але часто і цього не дотримувалися. Проте, вчора на ПП "Краківець-Корчова" прикордонники почали випускати на в’їзд в Україну по 20 автомобілів за годину, але на інших пунктах пропуску ситуація лишається без змін", - сказав Михалевич.
Страйк польських перевізників
Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.
Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.
Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.
Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.
Польські перевізники планують блокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українському кордоні до 1 лютого.