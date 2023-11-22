Поляки планують страйкувати на кордоні до лютого. Організатор назвав причину

Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українському кордоні до 1 лютого. Поляки невдоволені тим, що українці займають їхні робочі місця.

Про це повідомив лідер польських перевізників Рафал Меклер.

Причиною продовження блокування кордону він назвав те, що перевізникам набридло, що українці займають робочі місця і отримали доступ до ринку ЄС, не зазнавши тих витрат, які несуть компанії ЄС.

Раніше протестувальники планували блокувати кордон до 3 січня, але виявилося, що їхні наміри охоплюють не лише продовження блокування головного пункту пропуску на ще один місяць, а й зупинення руху на четвертому пункті пропуску "Шегіні-Медика".

На даний момент блокування вже розгорнуте на маршрутах "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава Руська", "Дорогуськ — Ягодин".

Повідомляється, що Меклер заявляв про випадки проїзду українських фур через заблокований пункт пропуску "Краковець-Корчова" у супроводі поліції.

Чи є російський слід у протестах поляків

Зазначимо, що Меклер є головою люблінського осередку "Конфедерації" - польської ультраправої партії з радикальною антиукраїнською риторикою. На даний час, це єдина польська партія, що підтримала акцію блокування кордону.

Сам Рафал Меклер спростовує заяви, які ширяться в деяких ЗМІ, і заявляє, що жодного стосунку до Росії не має, але назвав ситуацію значно складнішою, ніж вона здається.

"Наші дружні сусіди так пов’язали мене з Росією. Це смішно, але також складно з точки зору логіки, тому що оскільки моє прізвище зустрічається в однаковій кількості в Росії та Польщі, це доказ того, що я пов’язаний з Росією. Я знаю, що вам сподобається ця проста теорія: один чоловік, гроші Кремля, Росія. На жаль, ситуація складніша і, на жаль, не на вашу користь", - написав він.

До далекобійників приєднаються фермери

До страйку польських перевізників на кордоні з Україною приєднаються польські фермери, що може поставити під загрозу гуманітарну допомогу Україні та ще більше ускладнить ситуацію.

Сотня фермерів планує розпочати страйк 23 листопада на на пункті пропуску "Шегені-Медика".

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач у понеділок, відвідавши пункти пропуску "Рава-Руська" та "Краківець", повідомив у понеділок, що на двох пунктах пропуску було не більше 15 протестувальників, які фактично тримають кордон у заручниках.

У Мінінфраструктури України говорили про готовність до конструктивного діалогу для вирішення питання, але українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників про про лібералізацію вантажних перевезень.