Шкодить обом країнам: в Україні відреагували на страйк польських перевізників

Страйк, який влаштували польські перевізники на пунктах пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин" завдає шкоди інтересам обох країн і ставить під загрозу функціонування ініціативи "Шляхи солідарності".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Щоб вирішити дану ситуацію, українська сторона постійно контактує з Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Європейською комісією, а також українськими перевізниками та прикордонними службами.

Проте, в Мінінфраструктури додають, що українська сторона готова до діалогу, але досі не отримала від польських перевізників жодних офіційних вимог.

"За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", - йдеться в повідомленні.

Страйк польських перевізників: що відомо

Польські перевізники не задоволені умовами, які мають їх українські колеги та вимагають скасувати ряд рішень, серед яких транспортний безвіз. Вони хочу, щоб українці повернулися до системи дозволів на вантажні перевезення. Наразі, угода діє між Україною та ЄС до кінця червня 2024 року, а відмінити її на рівні уряду Польщі є практично неможливою задачею.

Також поляки вимагають окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх ТЗ, доступ до системи “Шлях”.

Вони планували розпочати блокаду кордону між Україною та Польщею 3 листопада, але потім перенесли дату.

В той же час, в Україні переважна більшість вимог польських перевізників, які призвели до блокування низки пунктів пропуску на україно-польському кордоні, називають нереалістичними.