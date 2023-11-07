Вредит обеим странам: в Украине отреагировали на забастовку польских перевозчиков

Забастовка, которую устроили польские перевозчики на пунктах пропуска "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин", наносит ущерб интересам обеих стран и ставит под угрозу функционирование инициативы "Пути солидарности".

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Чтобы разрешить данную ситуацию, украинская сторона постоянно контактирует с Посольством Польши, Министерством инфраструктуры Польши, Европейской комиссией, а также украинскими перевозчиками и пограничными службами.

Однако в Мининфраструктуры добавляют, что украинская сторона готова к диалогу, но до сих пор не получила от польских перевозчиков никаких официальных требований.

"При наличии официальной и аргументированной позиции со стороны польских партнеров мы открыты для конструктивного диалога. Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены", - говорится в сообщении.

Забастовка польских перевозчиков: что известно

Польские перевозчики недовольны условиями, которые имеют их украинские коллеги и требуют отмены ряда решений, среди которых транспортный безвиз. Они хочу, чтобы украинцы вернулись в систему разрешений на грузовые перевозки. Соглашение действует между Украиной и ЕС до конца июня 2024 года, а отменить его на уровне правительства Польши является практически невозможной задачей.

Также поляки требуют отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых ТС, доступ к системе "Путь".

Они планировали начать блокаду границы между Украиной и Польшей 3 ноября, но затем перенесли дату.

В то же время, в Украине большинство требований польских перевозчиков, которые привели к блокированию ряда пунктов пропуска на украинско-польской границе, называют нереалистичными.