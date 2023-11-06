Польские перевозчики начали забастовку. Какая ситуация на границе

6 ноября польские перевозчики начали обещанную ранее забастовку, что уже повлекло за собой проблемы с движением фур на границе с Украиной. В настоящее время пропускная способность составляет не более одной машины на экспорт и импорт в час.

Об этом сообщает "Суспільне.Спротив", ссылаясь на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

По его словам, акции протеста проходят на трех крупнейших пунктах пропуска: "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Хребене".

Демченко отмечает, что блокировка движения может происходить в обоих направлениях: как в направлении въезда в Польшу, так и на выезд.

"Вместо этого, по информации от польских коллег, участники этой блокады не планируют препятствовать движению автобусам, легковым авто, а также грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь Украине, или перевозят скоропортящиеся грузы", — говорит Андрей Демченко.

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что возле пункта пропуска "Дорогуск" движение заблокировано.

"Не пускают машины, которые едут 1-24 группой товаров, о которой мы говорили, что у нас есть отдельная очередь. Это действительно так", - констатировал Балин.

Разрешение на проведение забастовки у польских пограничников вплоть до января, однако в АСМАП надеются, что акция не будет столь долгой.

Напомним, польские перевозчики планировали начать блокаду границы между Украиной и Польшей 3 ноября, но затем перенесли дату. В их требования входит требование возврата к системе выдачи разрешений для украинских перевозчиков, усиление правил перевозки по ЕКМТ, введение отдельной очереди в системе "Е-Очередь" для транспортных средств с номерами Евросоюза, создание отдельной очереди для пустых фур и обеспечение доступа к системе " Путь».

В то же время, в Украине большинство требований польских перевозчиков, которые привели к блокированию ряда пунктов пропуска на украинско-польской границе, называют нереалистичными.