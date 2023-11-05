Протесты польских перевозчиков на границе: как Украина планирует решать проблему

Польша остается для Украины ключевым партнером в сфере грузоперевозок, а проблему блокирования границы ее перевозчиками следует решать путем переговоров.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Радио Свобода.

"Несмотря на все экономические сложности, мы должны спокойно к этому относиться, вести переговоры, объяснять, что мы также заинтересованы в том, чтобы повышать качество этого рынка – рынка перевоза грузов", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что для Украины Польша является "ключевым транзитивным партнером", через который идет снабжение всего необходимого.

"Должны искать баланс, и я думаю, нам это удастся", – убежден Подоляк.

Польские перевозчики планируют забастовку

Польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Причиной забастовки назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Акция протеста начнется 6 ноября.

Один из организаторов забастовки, предприниматель Томаш Борковский, сообщил в интервью Радио Свобода, что участники будут пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт. Запрет движения касается только грузовиков.

Ожидается, что в блокировке границы примут участие около 300 польских перевозчиков. Границу обещают перекрывать, пока не будут выполнены их требования. По словам перевозчиков, разрешение на проведение пикета действует вплоть до 3 января 2024 года.

Польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что подавляющее большинство требований польских перевозчиков, которые могут привести к блокированию ряда пунктов пропуска на украинско-польской границе, нереалистичны.

"Требования польских перевозчиков нереалистичны - создается впечатление, что у них нет желания решить проблему. Но и реальной проблемы на самом деле нет", - сказал Деркач.