Польські перевізники відклали початок блокади кордону з Україною: коли розпочнеться страйк

Польські перевізники вирішили перенести початок блокади руху вантажного транспорту поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні ("Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин") з 3 на 6 листопада.

Про це повідомив співголова блокади та організатор протесту біля пункту пропуску "Корчова-Краківець" Томаш Борковський в коментарі для кореспондента "Укрінформу".

За новим графіком, блокада почнеться з 12-ї години (13-ї години за київським часом) 6 листопада. Також важливо зазначити, що цей протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

За словами Борковського, протест спрямований на блокування проїзду вантажних автомобілів, проте гуманітарна та військова допомога для України продовжить проходити. Він стверджує, що блокада не має на меті протистояти Україні, а лише прагне досягнути рівних умов для польських перевізників порівняно з українськими.

Борковський зауважує, що польські перевізники сподіваються на відновлення практики видачі дозволів для українських перевізників з боку Польщі, хоча не обов'язково в такій самій кількості, як до початку конфлікту. Вони також вимагають виключити польські вантажівки з E-черги для порожніх автомобілів, які повертаються з України до Польщі. Ця ситуація призвела до того, що польські водії доводиться чекати на виїзд з України до 10-12 днів, в той час як українські водії можуть перечекати цей час вдома.

Іншою вимогою є вимога зупинити видавання ліцензій транспортним компаніям з капіталом поза ЄС. Організатори страйку вважають, що ця практика зачіпає польських перевізників та перешкоджає їхній діяльності.

"Йдеться не лише про українців, але також турків, грузин, росіян, білорусів, які в Польщі реєструють багато компаній”,- зауважив організатор страйку.

"Укрінформ" пише, що речник Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Пьотр Закєляж підтвердив, що страйк польських перевізників має розпочатися 6 листопада.

За словами Закєляжа, польські прикордонні служби готові до цього протесту та наголосили, що він відбудеться за межами прикордонного пункту. Таким чином, прикордонні органи Польщі не матимуть впливу на перебіг протесту.

Він додав, що з їхнього боку всі транспортні засоби, які надходитимуть на кордон, будуть пропускатися згідно зі стандартною процедурою.

Нагадаємо, що перевізники вимагають від влади певні зміни в умовах перевезень, і ці вимоги можуть спричинити блокаду кордону між Україною та Польщею. У вимогах входить вимога повернення до системи видачі дозволів для українських перевізників, посилення правил перевезення за ЄКМТ, запровадження окремої черги в системі "є-Черга" для транспортних засобів із номерами Євросоюзу, створення окремої черги для порожніх фур, та забезпечення доступу до системи "Шлях".