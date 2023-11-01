Загроза блокади кордону. В уряді України назвали мету страйку польських перевізників

Польські перевізники, які погрожують заблокувати рух вантажівок на кордоні з Україною, хочуть перекрити кордон для конкурентів. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в інтервʼю Forbes.

Він зазначив, що серед вимог є такі:

повернути дозвільну систему для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ ;

; заборонити українським перевізникам реєструвати компанії в Польщі;

отримати окрему чергу в "єЧерзі" для авто на номерах ЄС;

отримати окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до української системи "Шлях".

"Вимоги польських перевізників нереалістичні – складається враження, що вони не мають бажання розвʼязати проблему. Але й реальної проблеми ж насправді немає", – сказав Деркач.

Він вважає, що потенційна блокада – це можливість перекрити кордон для українських перевізників-конкурентів, адже українці – це 85% тих, хто перетинає українсько-польський кордон, щоб завезти в Україну товари чи вивезти експорт.

"Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі, щоб вони зʼясували цю ситуацію. Поки що чіткої відповіді від них не отримали", – додав чиновник.

Кордон із Польщею: анонс блокади

Днями польські перевізники оголосили страйк і заявили, що з понеділка, 6 листопада, заблокують рух вантажівок на всіх пунктах пропуску польсько-українського кордону, крім Медика-Шегині.

Причиною страйку вони назвали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Один з організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода", що учасники будуть пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт. Заборона руху стосується тільки вантажівок.

Очікується, що в блокуванні кордону візьмуть участь близько 300 польських перевізників. Кордон обіцяють перекривати, поки не будуть виконані їхні вимоги. За словами перевізників, дозвіл на проведення пікету є аж до 3 січня 2024 року.

"Зараз мій водій,щоб зареєструватися в електронній черзі в Україні, повинен їхати в Україну, а найближчий термін, щоб легально зареєструватися і перетнути назад кордон, – це 12 днів. То він 12 днів має жити в машині, десь на паркінгу або просто при дорозі перед пунктом пропуску, щоб могти повернутися додому порожнім. А якщо завантажений, то черга ще довша.

Український водій може піти додому і чекати вдома. Йому не платять, бо він сидить вдома, а я своєму водію маю заплатити за кожен день, бо він на роботі. Я вважаю, це нечесно щодо нас. Наприклад, українські водії, які приїжджають до Польщі завантажуються і виїжджають з Польщі, вони не змушені стояти стільки часу, не чекають так довго на виїзд", – пояснив Борковський вимоги щодо окремої черги для пустих фур чи скасування електронної черги для польських перевізників на території України.

Він також стверджує, що багато українських перевізників зараз в’їжджають до Польщі порожніми, беруть товар і везуть його до інших країн, не маючи дозволів.