Угроза блокады границы. В правительстве Украины назвали цель забастовки польских перевозчиков

Польские перевозчики, угрожающие заблокировать движение грузовиков на границе с Украиной, хотят перекрыть границу для конкурентов. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в интервью Forbes.

Он отметил, что среди требований есть следующие:

вернуть разрешительную систему для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

запретить украинским перевозчикам регистрировать компании в Польше;

получить отдельную очередь в "єЧерге" для авто на номерах ЕС;

получить отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к украинской системе "Шлях".

"Требования польских перевозчиков нереалистичны - создается впечатление, что у них нет желания решить проблему. Но и реальной проблемы на самом деле нет", - сказал Деркач.

Он считает, что потенциальная блокада – это возможность перекрыть границу для украинских перевозчиков-конкурентов, ведь украинцы – это 85% пересекающих украинско-польскую границу, чтобы завезти в Украину товары или вывезти экспорт.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры Польши, чтобы они выяснили эту ситуацию. Пока четкого ответа от них не получили", – добавил чиновник.

Граница с Польшей: анонс блокады

На днях польские перевозчики объявили забастовку и заявили, что с понедельника, 6 ноября, заблокируют движение грузовиков по всем пунктам пропуска польско-украинской границы, кроме Медика-Шегини.

Причиной забастовки назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Один из организаторов страйка, предприниматель Томаш Борковский, сообщил в интервью "Радио Свобода", что участники будут пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт. Запрет движения касается только грузовиков.

Ожидается, что в блокировке границы примут участие около 300 польских перевозчиков. Границу обещают перекрывать, пока не будут выполнены их требования. По словам перевозчиков, разрешение на проведение пикета есть аж до 3 января 2024 года.

"Сейчас мой водитель, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди в Украине, должен ехать в Украину, а ближайший срок, чтобы легально зарегистрироваться и пересечь назад границу, – это 12 дней. Так он 12 дней должен жить в машине, где-то на паркинге или просто при дороге перед пунктом пропуска, чтобы вернуться домой пустым, а если загружен, то очередь еще длиннее.

Украинский водитель может уйти домой и ждать дома. Ему не платят, потому что он сидит дома, а я своему водителю должен заплатить за каждый день, потому что он на работе. Я считаю, это нечестно по отношению к нам. Например, украинские водители, приезжающие в Польшу, загружаются и выезжают из Польши, они не вынуждены стоять столько времени, не ждут так долго выезда", – пояснил Борковский требования касательно отдельной очереди для пустых фур или отмены электронной очереди для польских перевозчиков на территории Украины.

Он также утверждает, что многие украинские перевозчики сейчас въезжают в Польшу пустыми, берут товар и везут его в другие страны, не имея разрешений.