На границе с Польшей начали тестировать автоматический пропуск фур на КПП с помощью видеокамеры

В крупнейшем грузовом пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", что на польско-украинской границе, началось тестирование камер автоматической фиксации в рамках проекта "єЧерга".

Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, камеры помогут проверять, есть ли транспортное средство в системе, и автоматизируют процесс пересечения границы. Если автомобиля в системе нет, водитель увидит соответствующее уведомление на экране.

Процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет состоять из четырех этапов:

Грузовик или автобус подъезжает к пункту пропуска Камера автоматически считывает номера транспортного средства

Происходит автоматическая проверка на наличие авто в "єЧерзі"

Экран сигнализирует водителю о "зеленом свете" на въезд в пункт пропуска.

Тестирование камер будет продолжаться несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу. На случай отключения света и перебоев с интернетом уже проработаны вопросы резервного питания и доступа к сети.

Предусмотрена и возможность пограничнику запускать на пункт пропуска транспорт самостоятельно: в случае пересечения границы незарегистрированного в "єЧерзі" транспорта, например медицинского, в системе все равно будет отметка об этом решении уполномоченного лица.

Таким образом, все решения будут зафиксированы. Как отметил вице-премьер-министр Александр Кубраков, "каждое действие или бездействие имеет имя и фамилию, которая зафиксирована в цифре".

"Мы последовательно работаем над цифровизацией процесса пересечения границы и обеспечением прозрачности всех процессов. В основе – минимизация коррупционных рисков и любых манипуляций. Камеры автоматической фиксации – это один из инструментов, который убирает человеческий фактор и сигнализирует, есть ли транспортное средство в системе "єЧерга", - подчеркнул глава Минвосстановления.

По его словам, на предмет установки аналогичных камер также параллельно обследуется еще 15 пунктов пропуска. Впрочем, более подробная информация по этому поводу не приводится.

По данным ведомства, за время реализации проекта "єЧерга" (с декабря 2022 года) границу по онлайн-записи пересекло уже более 540 тысяч транспортных средств, из которых 17 тысяч - автобусы.