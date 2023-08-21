"єЧерга" для автобусов: через еще ряд пунктов пропуска теперь можно проехать только по записи

С 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов масштабирован на шесть пунктов пропуска. Такой транспорт может пересечь границу через них исключительно по записи в электронной очереди. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Речь идет о следующих пунктах:

"Краковец - Корчевая" (Львовская область);

"Шегини – Медика" (Львовская область);

"Порубное – Сирет" (Черновицкая область);

"Мамалыга – Крива" (Черновицкая область);

"Ягодин – Дорохуск" (Волынская область) - только регулярные рейсы;

"Устилуг – Зосин" (Волынская область).

Что такое "єЧерга"?

"єЧерга" – это электронная система, благодаря которой водители могут встать в очередь на пересечение границы и отслеживать продвижение. Пилотный проект был запущен в декабре 2022 года и сначала услуга касалась только грузовиков.

С 1 августа 2023 года система заработала и для пассажирских автобусов. Тогда речь шла о пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", а с 7 августа услугу расширили для автобусов, пересекающих границу через КПП "Устилуг – Зосин".

Также ожидается, что с 23 августа это будет касаться и пункта "Чоп – Захонь" на Закарпатье.

Как записаться в "єЧергу"?

Для бронирования места в "єЧерге" водителю автобуса требуется:

на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь";

выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";

выбрать пункт пропуска;

заполнить данные водителя и автобуса;

проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь".

В "Укртрансбезопасности" отмечают, что пассажирским перевозчикам, которые зарегистрировались в онлайн-очереди, необходимо приезжать в пункт пропуска во время, предусмотренное автобусным маршрутом. В тестовом периоде система не будет предлагать автобусам время заезда на пункт пропуска.

Водитель может продлить очередь один раз на четыре, шесть, восемь или десять часов, если понадобилось больше времени на дорогу.