Для рейсовых автобусов в тестовом режиме заработала "єЧерга"

Украина ставит своей целью максимально расширить пропускную способность путей на западной границе, поэтому действие "єЧерга" распространили на автобусы, выполняющие международные пассажирские перевозки. Теперь сервис доступен на украино-польской границе в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, тестирование поможет устранить недостатки. После того, как тестовый период успешно пройдет, услуга будет доступна по всей западной границе.

"Раньше "єЧерга" уже работала для грузовых авто. Ставимся целью максимально расширить пропускную способность пунктов пропуска и повысить комфорт при пересечении границы", - подчеркнул Шмыгаль.

Пока услуга будет касаться только регулярных рейсов. В отличие от онлайн-очереди для грузовиков услуга для автобусов в условиях тестового периода не будет предлагать время заезда на пункт пропуска. В ведомстве констатируют, что у каждого международного автобусного маршрута и так есть установленное время пересечения границы.

По словам заместителя министра Сергея Деркача, запуск "єЧерга" для автобусов является частью реформы международных пассажирских перевозок для обеспечения комфорта пассажиров.

Напомним, с 15 мая электронная очередь для пересечения границы "єЧерга" заработала на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска. В общем, в онлайн-очереди ожидает пересечение границы более 12 тысяч грузовиков.