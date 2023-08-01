Для рейсових автобусів в тестовому режимі запрацювала "єЧерга"

Україна ставить за мету максимально розширити пропускну здатність шляхів на західному кордоні, тому дію "єЧерги" поширили на автобуси, що виконують міжнародні пасажирські перевезення. Наразі сервіс доступний на україно-польському кордоні в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, тестування допоможе усунути недоліки. Після того, як тестовий період успішно мине, послуга буде доступна на всьому західному кордоні.

"Раніше "єЧерга" вже працювала для вантажних авто. Ставимо за мету максимально розширити пропускну здатність пунктів пропуску та підвищити комфорт при перетині кордону", - наголосив шмигаль.

Поки що послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів. На відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. У відомстві констатують, що кожен міжнародний автобусний маршрут і так має встановлений час перетину кордону.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, запуск "єЧерги" для автобусів є частиною реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів.

Нагадаємо, з 15 травня електронна черга для перетину кордону "єЧерга" запрацювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску. Загалом, в онлайн-черзі очікує на перетин кордону понад 12 тисяч вантажівок.