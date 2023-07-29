В Україні запустять "єЧергу" на кордоні для автобусів та легковиків: перший КПП підключають вже з 1 серпня

Кабінет міністрів передбачив поширення дії системи "Електронна черга перетину кордону" на автобуси, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, та легкові автомобілі. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 28 липня.

В свою чергу, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило, що вже з 31 липня розпочинає тестування електронної черги для перетину кордону автобусами в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Щоб перетнути цей пункт пропуску з 1 серпня водіям чи логістам варто буде зареєструвати автобус в системі "єЧерга" на відповідному сайті та, власне, приїхати до кордону в зазначений у маршруті час. Для бронювання місця в черзі варто натиснути "Стати в чергу" та обрати "Автобус", заповнити всі необхідні поля та підтвердити запис.

Поки що послуга буде стосуватись лише регулярних рейсів. На відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску. У відомстві констатують, що кожен міжнародний автобусний маршрут і так має встановлений час перетину кордону.

"Період тестування послуги ми використаємо для того, щоб пропрацювати всі технічні нюанси нового сервісу для пасажирських перевізників та згодом масштабувати його на всі пункти пропуску", - підкреслив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Наразі водіям, окрім реєстрації, також доступна можливість відтвермінувати чи скасувати чергу, замінити водія та транспортний засіб. Окрім цього, в Мінвідновлення анонсували розробку функції слотування та обрання визначеного часу заїзду на пункт пропуску, аби послуга була зручна для тих, хто перетинає кордон нерегулярними маршрутами.

За словами іншого заступника міністра Сергія Деркача, запуск "єЧерги" для автобусів є частиною реформи міжнародних пасажирських перевезень для забезпечення комфорту пасажирів.

На час тестового періоду час очікування на перетин кордону не буде змінюватись, оскільки йдеться лише про налаштування нового сервісу. Після налаштування ж усіх процесів черги з автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути, і відповідно, автобусні перевезення будуть відбуватися тільки згідно з "єЧергою".