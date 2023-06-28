Україна та Польща знову домовилися продовжити дозволи на вантажні перевезення до третіх країн: але є умова

Україна та Польща домовилися продовжити до кінця 2023 року дію дозволів на вантажні автоперевезення з та до третіх країн, які були видані польским та українським перевізникам 2022 року.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, таке рішення було ухвалене на засіданні 27 червня українсько-польської змішаної комісії щодо автомобільних перевезень.

Важливою умовою виконання перевезень до та з третіх країн стане клас екологічності вантажівки: змішана комісія затвердила, що дозволи стосуються лише транспортних засобів класу не нижче Євро-5. Оновлені екологічні вимоги почнуть діяти з 1 липня. При цьому перевізники, які вже розпочали свій рейс, матимуть змогу його закінчити.

"Водночас серед всіх зареєстрованих вантажівок у власності ліцензованих перевізників лише близько 1200 автомобілів належать до класу Євро-4, близько 70 тисяч – відповідають оновлених вимогам, а саме Євро-5 та вище", - вказують в українському відомстві.

Також профільні міністерства обох країн домовились перевірити мережу регулярних автобусних маршрутів між Україною та Польщею та обговорили питання запровадження електронної черги для пасажирських перевезень.

Нагадаємо, що попереднього разу Мінвідновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі домовились про продовження дії дозволів для виконання вантажних перевезень до третіх країн 30 травня, але лише на місяць - до 30 червня.