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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Термін дії дозволів України та Польщі для вантажних перевезень до третіх країн продовжено

вантажні перевезення, україна, польща
Фото: ua.depositphotos.com

За результатами переговорів компетентних відомств України та Польщі сторони досягли домовленість про продовження дії дозволів для виконання вантажних перевезень до третіх країн. Дозволи діятимуть до 30 червня.

Про це 30 травня повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Київ та Варшава призначили засідання українсько-польської Змішаної Комісії про міжнародні автомобільні перевезення для обговорення питань в галузі міжнародних автомобільних перевезень. Сторони, зокрема, мають обговорити ухвалення довгострокового рішення щодо дозволів.

Під час переговорів щодо дозволів для вантажних перевезень також торкнулися питання функціонування електронної черги для перетину кордону вантажівками. Наразі погоджено проведення онлайн-зустрічі із польськими перевізниками щодо єЧерги.

Домовилися, зокрема, що Міністерство інфраструктури Польщі проаналізує аспекти роботи автомобільних пунктів пропуску в Корчовій, Медиці та Гребенне з метою максимального збільшення їх пропускної спроможності. Це буде прямо впливати на швидкість перетину кордону вантажівками відповідно до запису в єЧерзі.

Нагадаємо, напередодні ЄС поновив призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до країн ЄС. Ухвалена постанова діятиме протягом року та передбачає деякі нюанси. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан