У Мінінфраструктури заявили, що знайшли рішення для розблокування пункту пропуску на кордоні з Польщею

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу. Це рішення має розблокувати роботу пункту “Ягодин –Дорогуськ”.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначається, таке рішення покликане задовольнити одну з ключових претензій польських страйкарів, а саме накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

"Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів. Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників», – зазначив глава відомства Олександр Кубраков.

Таким чином, з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.

"Зараз понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути наш найбільший пункт пропуску. Розподілити вантажопотік в умовах обмеженої пропускної здатності та блокади морських портів неможливо. Ми вдячні нашим польським друзям за постійну підтримку у протистоянні із агресором та розраховуємо на подальший діалог для розблокування кордону. Ми зробили перший крок, чекаємо на крок назустріч", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

У міністерстві нагадали, що відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення двосторонні та транзитні перевезення не підпадають під вимогу отримання дозволів.

Нагадаємо, протест у польському пункті пропуску Дорогуськ триває із 4 травня. Як пише видання Logistyka, мітингувальники вимагають, зокрема, відновлення дозвільної системи для українських перевізників. Акція запланована до 3 червня, у ній мають взяти участь близько 30 вантажівок.

У червні 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на перевезення у держави ЄС. Такий крок було зроблено, щоб уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Міністерство інфраструктури закликало Польщу розібратися зі страйком польских перевізників та врегулювати ситуацію.