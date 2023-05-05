- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Україна закликала Польщу припинити штучний страйк і відновити роботу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ"
Міністерство інфраструктури закликало Польщу розібратися зі страйком польских перевізників, які від ранку 4 травня заблокували роботу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", та врегулювати ситуацію.
Про це йдеться у заяві міністерства.
Як зазначається, відомство вже звернулося до польських колег.
"Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі. Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію. Зараз наша країна обороняється від терористичних дій російських агресорів і стабільне функціонування економіки України є важливою складовою для майбутньої перемоги", - наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, це далеко не перший випадок блокування українського експорту до або транзитом через Польщу.
"Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення існуючої проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", - додав він.
Нагадаємо, протест у польському пункті пропуску Дорогуськ триває із 4 травня. Як пише видання Logistyka, мітингувальники вимагають, зокрема, відновлення дозвільної системи для українських перевізників. Акція запланована до 3 червня, у ній мають взяти участь близько 30 вантажівок.
У червні 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на перевезення у держави ЄС. Такий крок було зроблено, щоб уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.