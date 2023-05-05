Україна закликала Польщу припинити штучний страйк і відновити роботу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ"

Міністерство інфраструктури закликало Польщу розібратися зі страйком польских перевізників, які від ранку 4 травня заблокували роботу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", та врегулювати ситуацію.

Про це йдеться у заяві міністерства.

Як зазначається, відомство вже звернулося до польських колег.

"Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" забезпечує близько 40% вантажопотоку до Польщі. Блокування кордону спричиняє критичну для експорту ситуацію. Зараз наша країна обороняється від терористичних дій російських агресорів і стабільне функціонування економіки України є важливою складовою для майбутньої перемоги", - наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, це далеко не перший випадок блокування українського експорту до або транзитом через Польщу.

"Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням та цінностям. Закликаємо наших колег, польських урядовців провести відповідні заходи для вирішення існуючої проблеми та розʼяснити протестувальникам шляхи подолання непорозумінь", - додав він.

Нагадаємо, протест у польському пункті пропуску Дорогуськ триває із 4 травня. Як пише видання Logistyka, мітингувальники вимагають, зокрема, відновлення дозвільної системи для українських перевізників. Акція запланована до 3 червня, у ній мають взяти участь близько 30 вантажівок.

У червні 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на перевезення у держави ЄС. Такий крок було зроблено, щоб уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.