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Заборона Польщі на імпорт зерна: яких збитків зазнала Україна
Квітневе рішення уряду Польщі щодо заборони імпорту українських сільськогосподарських товарів коштувало Україні 143 мільйони доларів.
Про це 4 травня повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка в інтервʼю Брюссельському економічному форуму, передає Bloomberg.
"Комісія ЄС виплатить польським фермерам як компенсацію ні за що, на мій погляд, це був справді блеф з боку польських фермерів", – вважає Качка.
Він зауважив, що рішення Єврокомісії щодо цього питання "розрадило ситуацію, але вона не вирішилась".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 4 травня Польща скасувала односторонню заборону на імпорт агропродукції з України після компромісного рішення Європейської комісії.
Як заявляли у Варшаві, рішення про заборону на імпорт прийняли у результаті тижнів вуличних протестів польських фермерів через надлишок зерна, що могло спровокувати обвал цін.