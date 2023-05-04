Заборона Польщі на імпорт зерна: яких збитків зазнала Україна

Квітневе рішення уряду Польщі щодо заборони імпорту українських сільськогосподарських товарів коштувало Україні 143 мільйони доларів.

Про це 4 травня повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка в інтервʼю Брюссельському економічному форуму, передає Bloomberg.

"Комісія ЄС виплатить польським фермерам як компенсацію ні за що, на мій погляд, це був справді блеф з боку польських фермерів", – вважає Качка.

Він зауважив, що рішення Єврокомісії щодо цього питання "розрадило ситуацію, але вона не вирішилась".

Нагадаємо, 4 травня Польща скасувала односторонню заборону на імпорт агропродукції з України після компромісного рішення Європейської комісії.

Як заявляли у Варшаві, рішення про заборону на імпорт прийняли у результаті тижнів вуличних протестів польських фермерів через надлишок зерна, що могло спровокувати обвал цін.