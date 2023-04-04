Польські фермери погрожують зіпсувати візит Зеленського до Польщі

Польські фермери, які виступають проти імпорту дешевого українського зерна в країну, заявили, що можуть пікетувати візит президента України Володимира Зеленського, якщо влада не дослухається до їхніх вимог.

Про це повідомляє польське видання Interia.

Зазначається, що фермери об’єдналися в організацію під назвою "Ошукане село" та минулого тижня домовились з польським урядом про виконання 11 вимог, які передбачають посилення прикордонного контролю за українською агропродукцією та фінансову компенсацію та пільгові кредити аграріям Польщі.

Але вже у понеділок, 3 квітня, польські фермери заявили, що "Мінагрополітики не дотрималося жодних обіцянок", тому вони планують вийти на аккцію протесту.

"Ми думали, що міністр сприймає нас серйозно. Виявилося інше. На кордоні як йшло українське зерно, так і йде. Навіть у більших обсягах. Щоб перевірити це, просто їдьте до Дорогуська", – розповідає фермер Марчин Собчук.

За його словами, значна частина товару йде без перевірки. У кращому випадку тестується кожен другий вагон.

"Термін "технічна пшениця" було вилучено, оскільки він звучав неправильно . Ми бачимо, що нічого не змінилося. Чому міністр подавав надію, брехав людям?" – підкреслює Вєслав Гринь , ще один фермер і організатор протестів.

Як пише видання, аграрії не виключають, що можуть влаштувати протести під час візиту Володимира Зеленського до Польщі .

"Варшаві варто переосмислити питання імпорту українського зерна. Якщо влада хоче, щоб ми зіпсували візит до столиці в середу, ми можемо це організувати", – заявив Собчук.

Володимир Зеленський має приїхати до Польщі 5 квітня на запрошення президента Анджея Дуди. Під час першого офіційного візиту після початку війни з Росією український лідер, серед іншого, має відвідати українських біжінців.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовився з Європейською комісією про те, що країна отримає чергову фінансову компенсацію для фермерів від ЄС через збитки від безмитного експорту українського зерна.

Окрім того, Румунія та Польща планують обговорити з Європейською комісією розробку механізму, який допоможе налагодити відстеження експорту зерна з України, щоб уникнути спекуляцій.