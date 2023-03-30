В Польщі планують обмежити транзит українського зерна через дестабілізацію ринку

Польща отримає чергову фінансову компенсацію фермерів від ЄС за збитки від безмитного експорту українського зерна. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовився про це з Європейською комісією.

Польські фермери отримають майже 30 млн євро від ЄС та 280 млн злотих з бюджету країни, написав Моравецький.

Окрім того він повідомив, що Польща готується запровадити обмеження щодо ввозу зерна з України. Це необхідно, щоб імпорт не дестабілізував ситуацію на її ринку.

"Ми готові допомогти — взяти це зерно та експортувати до Африки. Але ми не згодні, щоб це зерно потрапило на наш ринок і дестабілізувало його. Я розпорядився запровадити правила, які обмежать вплив українського зерна на Польщу", — сказав Моравецький.

Зазначається, що він розпорядився запровадити правила, які обмежуватимуть вплив експорту українського зерна на ринок Польщі. Моравецький обговорив це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, уповноваженим з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном, главами урядів ЄС і разом із 5 іншими прем'єр-міністрами.

В Польщі було оголошено про проект, який запровадить допомогу у вигляді субсидій по транспортуванню пшениці та кукурудзи до балтійських портів.

"Пропонується, щоб ставки допомоги були диференційовані залежно від відстані від балтійських портів і становили 100, 150 і 200 злотих залежно від воєводства", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Румунія та Польща планують обговорити з Європейською комісією розробку механізму, який допоможе налагодити відстеження експорту зерна з України, щоб уникнути спекуляцій.