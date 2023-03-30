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Агро
Дата публікації

В Польщі планують обмежити транзит українського зерна через дестабілізацію ринку

польща, зерно
Польща планує обмежити ввіз українського зерна

Польща отримає чергову фінансову компенсацію фермерів від ЄС за збитки від безмитного експорту українського зерна. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовився про це з Європейською комісією. 

Польські фермери отримають майже 30 млн євро від ЄС та 280 млн злотих з бюджету країни, написав Моравецький.

Окрім того він повідомив, що Польща готується запровадити обмеження щодо ввозу зерна з України. Це необхідно, щоб імпорт не дестабілізував ситуацію на її ринку.

"Ми готові допомогти — взяти це зерно та експортувати до Африки. Але ми не згодні, щоб це зерно потрапило на наш ринок і дестабілізувало його. Я розпорядився запровадити правила, які обмежать вплив українського зерна на Польщу", — сказав Моравецький.

Зазначається, що він розпорядився запровадити правила, які обмежуватимуть вплив експорту українського зерна на ринок Польщі. Моравецький обговорив це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, уповноваженим з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном, главами урядів ЄС і разом із 5 іншими прем'єр-міністрами.  

В Польщі було оголошено про проект, який запровадить допомогу у вигляді субсидій по транспортуванню пшениці та кукурудзи до балтійських портів.

"Пропонується, щоб ставки допомоги були диференційовані залежно від відстані від балтійських портів і становили 100, 150 і 200 злотих залежно від воєводства", - йдеться в повідомленні. 

Окрім того, Румунія та Польща планують обговорити з Європейською комісією розробку механізму, який допоможе налагодити відстеження експорту зерна з України, щоб уникнути спекуляцій.