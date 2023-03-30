В Польше планируют ограничить транзит украинского зерна из-за дестабилизации рынка

Польша получит очередную финансовую компенсацию фермеров от ЕС за ущерб от беспошлинного экспорта украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорился об этом с Европейской комиссией.

Польские фермеры получат почти 30 млн. евро от ЕС и 280 млн. злотых из бюджета страны, написал Моравецкий.

Кроме того, он сообщил, что Польша готовится ввести ограничения по ввозу зерна из Украины. Это необходимо, чтобы импорт не дестабилизировал ситуацию на ее рынке.

"Мы готовы помочь - взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу", - сказал Моравецкий.

Он распорядился ввести правила, которые будут ограничивать влияние экспорта украинского зерна на рынок Польши. Моравецкий обсудил этот вопрос с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, уполномоченным с внутреннего рынка Тьерри Бретоном, главами правительств ЕС и вместе с 5 другими премьер-министрами.

В Польше было объявлено о проекте, который введет помощь в виде субсидий по транспортировке пшеницы и кукурузы в балтийские порты.

"Предлагается, чтобы ставки помощи были дифференцированы в зависимости от расстояния от балтийских портов и составляли 100, 150 и 200 злотых в зависимости от воеводства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Румыния и Польша планируют обсудить с Европейской комиссией разработку механизма, который поможет отслеживать экспорт зерна из Украины, чтобы избежать спекуляций.