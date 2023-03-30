Фермеры в ЕС жалуются на убытки из-за дешевого украинского зерно и требуют дотаций. Виновата ли в этом Украина?

За последние несколько месяцев польские аграрии проводят акции протеста, выступая против транзита украинской агропродукции через территорию Польши в третьи страны. Delo.ua выяснило, приведет ли это к ограничению экспорта из Украины

ЕС предоставит 56 миллионов евро дотаций фермерам трех восточноевропейских стран, жалующихся на наплыв дешевого импортного зерна из Украины. Вроде бы это "перебивает" местным производителям доходы от торговли сельхозкультурами. Delo.ua разбиралось, действительно ли европейский агросектор страдает от конкуренции с украинским зерном, и виновата ли Украина в их проблемах?

За последние несколько месяцев польские аграрии проводят акции протеста, выступая против перевозки украинской агропродукции через территорию Польши в третьи страны. С начала 2023 г. состоялось несколько акций, организованных местным общественным объединением AgroUnia и ее лидером Михалом Колодзейчаком. Протестующие перекрывали тракторами движение по международной трассе недалеко от границы с Украиной, забросали яйцами вице-премьера и министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчика, а также блокировали пограничный пункт пропуска Ягодин-Дорогуск.

Аналогичные акции проходили в Болгарии в марте 2023, сентябре 2022, а летом 2022 председатель минсельхоза страны Иван Иванов выражал опасения относительно негативного влияния украинского зерна на болгарский агросектор.

В Венгрии не фиксировалось значительных фермерских протестов, но, например, в феврале 2023 года правительство этой страны ужесточило требования к импортированному украинскому зерну, установив требования к его качеству, аналогичные достаточно строгим нормам для выращенной в Евросоюзе продукции.

В чем суть претензии?

Польские сельхозпроизводители видят проблему в украинском зерне, которое ввозится в ЕС в рамках инициативы "Пути солидарности", запущенную властями ЕС в мае-2022 из-за блокады россиянами украинских морских портов. Для обеспечения беспрепятственного транзита агропродукции из Украины в ЕС все пошлины на ее поставки были обнулены, благодаря чему более дешевая украинская продукция стала пользоваться спросом в Европе и заставила восточноевропейских фермеров снижать цену на свое зерно.

Фермеры жалуются на близкую к нулю рентабельность хозяйства при одновременном удорожании удобрений, СВР, топлива, а также нехватку оборотных средств на проведение посевной.

Что касается территориальной составляющей, то поляки, например, жалуются на оседание значительной части транзитного украинского зерна в Польше, хотя оно должно было переправляться в третьи страны, из-за чего снижаются закупочные цены на зерно польских аграриев. В свою очередь, болгарские протестующие "обвиняют" украинское зерно в несоответствии сельскохозяйственным стандартам ЕС и использовании при его выращивании несоответствующих химикатов и удобрений.

Для поддержки восточноевропейских сельхозпроизводителей Еврокомиссия 22 марта 2023 постановила предоставить аграриям Польши 30 млн евро (EUR), Болгарии – около EUR17 млн, а Румынии - EUR10 млн, то есть суммарно EUR56 млн ($60 млн) для трех стран. При этом конечная сумма может быть удвоена за счет софинансирования бюджетов государств-членов ЕС.

Решение было принято для Болгарии и Польши, поскольку сочетание их собственного производства и импорта из Украины превысило средний показатель за прошедшие пять лет. Румыния получила поддержку из-за ее важной роли как хаба для "Путей солидарности". Через Венгрию и Словакию также возрос транзит украинского зерна, но они не получат поддержки, поскольку их совокупные объемы производства и импорта не превышают средних показателей за пять лет.

Согласно данным польского издания Business Insider, в Польше руководство ЕС будет субсидировать поставки кукурузы и пшеницы местного производства в порты, размер помощи фермерам будет зависеть от удаленности их угодий от портов Балтийского моря. Софинансирование перевозки сельхозкультур составит от 100 злотых (PLN) за тонну ($23/тонна) для фермеров из северных областей и до PLN200/тонна ($46/тонна) для южных и восточных регионов.

Для сравнения: бывший вице-премьер и министр сельского хозяйства Польши Ярослав Калиновский заявил, что цены на зерно в стране за время полномасштабного российского вторжения в Украину сократились на треть - с PLN1500/тонна ( $350/тонна ) до менее PLN1000/тонна ( $230/тонна ) из-за его избытка на рынке. Глава AgroUnia Колодзейчак подчеркивает, что в некоторых районах страны цены на зерновые культуры вообще достигают PLN800-900/тонну ($185-205/тонна).

Кроме того, 27 марта стало известно, что Европейская комиссия одобрила дополнительное финансирование в EUR126 млн в виде прямых грантов для польских фермеров за счет польского бюджета, что поможет стране поддержать сектор производства пшеницы и кукурузы в контексте агрессии России в Украине, написал Еврокомиссар по сельскому хозяйства Януш Войцеховский. До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Брюсселе, что страна подает заявку на дополнительные средства от ЕС, так как выделенных ей EUR30 млн евро недостаточно. Пока неизвестно, каким, в каких объемах и по какому принципу польскому агросектору будет предоставляться дополнительная финансовая поддержка.

Взгляд с украинской стороны

Исполнительный директор УЗА Сергей Иващенко подчеркивает, что восточноевропейским фермерам следовало бы выходить на протесты против воинственной политики РФ и ее агрессии против Украины, которая и стала единственной причиной увеличения транзита украинского зерна через страны ЕС. Более того, украинские аграрии из-за отсутствия альтернатив вынужденно везут зерно по европейским территориям, в результате чего получают убытки из-за удлинения логистического плеча.

Он отмечает, что УЗА полностью понимает опасения аграриев соседних стран, поскольку украинское зерно действительно более конкурентоспособно и несет для них определенную угрозу, что ассоциация учитывает в своей деятельности. Вполне естественно, что восточноевропейские соседи имеют определенные риски или угрозы в отношении зерна из Украины, поскольку себестоимость их производства значительно превышает отечественную, даже с учетом всех субсидий, дотаций и финансовой помощи со стороны ЕС. Конечно, европейские импортеры воспользовались ситуацией и закупили небольшие партии украинского зерна по очень низким ценам, но даже эти показатели очень малы и не могут серьезно угрожать местным производителям – для Польши это всего 7% их годового производства, а для Румынии 9%.

Иващенко также надеется, что подобные протесты европейских фермеров не станут массовыми, поскольку правительства заинтересованных стран и их аграрные сообщества активно сотрудничают с украинскими коллегами по урегулированию возникающих вопросов для того, чтобы все стороны были удовлетворены.

И главное – мы не рассматриваем рынки Польши, Болгарии и Румынии как импортные, мы рассматриваем их только для транзита. Поэтому с нашей стороны все это выглядит в какой-то степени недоразумением, потому что нам не интересно везти в эти страны зерно, мы транспортируем его на наши традиционные рынки Азии и Африки. Поэтому мы не хотим создавать им риски или угрожать их производству зерна. Сергей Иващенко УЗА

В свою очередь, аналитик сельскохозяйственного рынка украинской консалтинговой компании "Barva Invest" Павел Хаустов рассказал изданию, что хотя польские фермеры жалуются на падение цен на с/х продукцию на треть, их риторика является манипулятивной. Говоря о падении цен на 25-30% они часто забывают уточнить, что ему предшествовал аналогичный рост цен, вызванный не только полномасштабным вторжением России в Украину, но и неурожаем в ЕС. Таким образом, цены хоть и упали на треть от пиковых значений, но в действительности просто приблизились к уровням до 24 февраля 2022 года.

5-летняя динамика цен на кукурузу в Польше. Источник: польское издание Puls Biznesu

Пятилетняя динамика цен на пшеницу в Польше. Источник: польское издание Puls Biznesu

Он уточняет, что это удешевление агропродукции не стало тем фактором, который бы поставил польских фермеров на грань рентабельности. Учитывая, что Европа прошлой осенью получила самый низкий за несколько лет урожай кукурузы, скорее всего некоторые польские фермеры (получившие рекордный урожай) решили "придержать" его, чтобы заработать дополнительные средства. Например, после старта жатвы в Европе польские фермеры не продавали урожай и упорно ждали продолжения роста цен. В результате польские зернотрейдеры переориентировались на других поставщиков и закупки украинской кукурузы, тогда как европейцы продолжили покупать эту культуру в Бразилии, на которую приходится 38% рынка ЕС. Но при этом никто в Европе не блокирует порты, чтобы не пустить бразильские суда с сельхозпродукцией, уточняет аналитик.

Могут ли протесты остановить перевозку зерна из Украины?

Маловероятно. Европейская комиссия 23 февраля предложила продлить еще на один год прекращение действия импортных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в страны ЕС. Этот шаг является продолжением поддержки экономики Украины со стороны ЕС и помогает смягчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры. При этом обновленные торговые мероприятия включают в себя механизм "ускоренной защиты рынка ЕС в случае необходимости", которые были добавлены с учетом значительного увеличения импорта некоторых с/х продуктов из Украины в ЕС в 2022 году.

С другой стороны, Украина и страны ЕС являются участниками Всемирной торговой организации (ВТО), законодательство которой позволяют внедрять антидемпинговые меры – сильный экономический инструмент, который принимает страна-импортер против нежелательного импорта. Демпингом называется ситуация, когда определенные компании систематически поставляют продукцию по ценам ниже цен на внутреннем рынке страны-экспортера. Демпинг запрещен как международными правилами в рамках ВТО, так и национальными антидемпинговыми законами многих стран.

Однако в случае украинской сельхозпродукции нельзя говорить о демпинге, потому что цены на нее в Украине из-за российского вторжения также сильно снизились, из-за чего агросектор страны несет значительные убытки. По данным агентства "УкрАгроКонсалт", актуальные средние закупочные цены на кукурузу в Украине составляют $168/тонна, пшеницу - $152/тонна, тогда как в Польше кукуруза от местных производителей стоит гораздо дороже - $230/тонна, а пшеница - $226/тонна.

Киевская брокерская компания Spike Brokers объясняет, что даже с учетом логистики украинская кукуруза сейчас значительно уступает в цене польской – на западной границе Польши ее готовы покупать за $180-185/тонна, на восточной – $170-175/тонна, а пшеницу на западной границе за $200-210/тонна. Таким образом, украинская сельхозпродукция более конкурентоспособна, чем польская из-за больших объемов ее выращивания и выгодных природных условий для растениеводства, поэтому здесь не может идти речи о демпинге. Это признает даже организатор протестов против агропродукции из Украины Михал Колодзейчак:

Михал Колодзейчак, основатель общественно-политического движения Agrounia.

"Фермы там имеют другую себестоимость продукции и другой масштаб бизнеса. Отмена пошлины означала затоваривание польского рынка. Год назад пшеница стоила PLN1500/тонна, а сегодня в некоторых местах страны цена составляет PLN800-900/тонна. Настроение ужасное, люди разъярены"

Кроме того, важным шагом к решению вопроса поставок украинской сельхозпродукции через Польшу стало достижение между странами договоренностей об упрощении транзита украинских зерновых и масличных культур через польскую территорию в третьи страны. Так, с 8 марта на польско-украинской границе на все грузовики и вагоны с сельхозпродукцией накладываются таможенные пломбы, которые можно снимать только в польских портах или по достижению грузом стране конечного назначения. Подобные меры позволят сократить количество украинской агропродукции, которая оседает в Польше во время транзита в другие страны.

Политический фактор

Павел Хаустов напоминает, что в Польше в конце 2023 пройдут выборы. Поскольку аграрии являются важной частью электората многих стран, президент страны Анджей Дуда и министр АПК Ковальчик в течение 2022-2023 годов проводили официальные и неофициальные встречи с представителями агрорынка, во время которых было озвучено желание лоббировать интересы польских производителей. Вскоре Украина получала временные осложнения экспорта украинского зерна в Польшу, в том числе из-за слишком тщательных проверок фитосанитарных документов для экспорта или требование дополнительных документов в виде "сами думайте, что именно нужно". Хаустов подчеркивает, что осложнения экспорта совпали в прошлом году с появлением нового урожая, и под вопросом остается, простое ли это совпадение, или оно произошло в результате определенных политических соображений.

Польское правительство раздало дотации агросектору, но мы сомневаемся, что на этом тема "украинского экспорта" в Польше закончится. Скоро новый урожай пшеницы, ячменя, рапса и евроаграриям нужны высокие цены продажи. Если их не будет, то виноватой снова может стать Украина, а не другие факторы. В частности, по кукурузе это ожидание в Бразилии рекордного урожая кукурузы (125 млн тонн, в 5 раз больше, чем в Украине), а по пшенице ожидания хорошего урожая в мире из-за отсутствия пока погодных проблем", - подчеркивает Хаустов.

Аналитик "Barva Invest" объясняет, что вопрос потерь восточноевропейских фермеров из-за транзита украинского зерна может подниматься и в будущем, так как правила игры на рынке Евросоюза изменило появление на нем украинского зерна.

По словам Хаустова, ЕС - нетто-экспортер пшеницы, и многие страны союза составляют конкуренцию Украине, прежде всего Румыния и Франция. Украина и Польша также являются конкурентами на рынке пшеницы, но более номинальными, поскольку польский экспортный потенциал составляет обычно 1-3 млн. тонн в год, что очень немного по сравнению с украинскими возможностями. Так что их присутствие Украина на мировом рынке не чувствует - хотя мы соседи, им украинская пшеница не нужна. При урожае примерно 12-14 млн. тонн в год страна является нетто-экспортером пшеницы преимущественно в Германию и Северную Африку, но основная часть урожая потребляется на внутреннем рынке.



В свою очередь, на рынке кукурузы Евросоюз является нетто-импортером, то есть, несмотря на то, что часть стран из его состава экспортирует кукурузу, совокупно ЕС больше импортирует эту культуру, благодаря чему выступает для Украины одним из ключевых рынков сбыта. При этом Украина поставляет кукурузу преимущественно в страны Западной Европы – Испанию, Нидерланды, Италию. Польша по кукурузе выступает нетто-импортером, но в целом ее баланс очень "сбалансирован" - нетто-импорт составляет до 300 тыс. тонн в год. Что на европейском рынке? (Приховати)

"Первую половину 2022 года мы активно экспортировали в ЕС из-за вынужденности искать хоть какие-то способы сбыта избыточной продукции. Зерна на конец февраля 2022 года у нас было значительно больше, чем обычно — это следствие рекордного урожая + снижение импортного спроса. поскольку свой урожай они преимущественно к тому времени продали + мировые цены настолько выросли, что никто не жаловался", – уточняет Хаустов.

По его словам, в 2022 году потребность Украины экспортировать урожай любыми доступными путями в обход заблокированных россиянами черноморских морских портов совпала с ужасающим урожаем кукурузы в ЕС, самым низким за последние 10 лет. К тому времени благодаря Стамбульскому зерновому соглашению уже действовал ограниченный морской экспорт зерна, но у Украины его было настолько много, что приходилось "распихивать" урожай по всем имеющимся логистическим коридорам, в том числе и через Польшу.

Таким образом, появление украинского зерна в Европе в прошлом году изменило правила игры – если нельзя купить у польского фермера, то можно купить у украинского. Поэтому, когда цены на мировой арене начали "валиться", польский фермер увидел, что теперь все против него — цены падают, а трейдеры покупают дешевое украинское зерно. Для них это выглядит несправедливо, в результате чего они выходят на протесты, заключает эксперт.