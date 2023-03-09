Польша частично отменила ветеринарный контроль украинской агропродукции, которая следует транзитом

С 9 марта для транзита украинской агропродукции через Польшу в порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце, Щецин или в другие страны, больше не нужно отправлять продукцию на ветеринарный контроль.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

Упрощенная процедура будет действовать во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе, работающих на пропуск грузового транспорта. Если такой груз следует транзитом в польские порты или другие страны, то в накладной CMR будут ставить печать в графе 2. Решение по печати принимает работник украинской таможни в соответствии с перечнем товаров и получателя указанного в накладной CMR.

Инспекторам польской таможни необходимо будет предоставить международную накладную CMR с дополнительной печатью.

"Если в графе 2 накладной CMR будет отсутствовать дополнительная печать, а товар подпадает под перечень товаров (кодов) и следует транзитом через Республику Польша, польская сторона оставляет за собой право вернуть такой грузовик на территорию Украины", - уточнили в Минагрополитики.

Грузовики с транзитным товаром после пограничного и таможенного контроля будут опломбовываться, но для вагонов дополнительное опломбирование не предусмотрено.

Если товар следует по железной дороге транзитом через Польшу, а в накладной указан получатель, осуществляющий перегрузку на территории Республики Польша из вагонов украинского стандарта в европейские, то для применения упрощенной процедуры нужно будет предъявить договор или другой документ с европейским перевозчиком, удостоверяющий, что этот груз едет транзитом в польские порты или другие страны.

Накануне Украина и Польша достигли договоренностей об упрощении прохождения процедур при экспорте украинских зерновых и масличных культур транзитом через Польшу в другие страны.

Источник фото: ua.depositphotos.com