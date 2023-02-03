Сельские домохозяйства вырезают скот и сокращают производство молока

Поголовье коров в 2022 году сократилось на 13%, а отечественная отрасль недополучила почти 1 млн т молока. При этом население сокращает производство молока и вырезает скот более существенно, чем промышленные хозяйства.

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Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Как подчеркивают в АВМ, наибольшие потери поголовья и вала производства молочная отрасль понесла в первые месяцы войны. Оккупация территорий и военные действия повлияли на то, что большое количество поголовья было просто уничтожено русскими захватчиками.

Население, бежавшее от войны с оккупированных территорий и зоны активных боевых действий, вынуждено было продавать или оставлять скот, спасая самое ценное.

Отмечается, что поголовье КРС по состоянию на 1 января 2023 составило 2,3 млн голов. Поголовье коров во всех категориях хозяйств сократилось на 13,1% - до 1,34 млн голов.

Инфографика Ассоциации производителей молока

При этом промышленные производители, согласно предварительным подсчетам Госстата, содержали 387,6 тыс. коров, что на 8% меньше, чем в прошлом. Приусадебные хозяйства содержали 953,8 тыс. голов коров, что на 12,5% уступает прошлогодним показателям.

Перебои в снабжении кормов и ветеринарных препаратов, обеспечении эклетроэнергией, также оказали влияние и на продуктивность коров, что в конечном итоге привело к сокращению общего вала производства молока.

Средняя продуктивность промышленных коров снизилась на 1,5% по сравнению с 2021-м - до 6762 кг/голову.

При этом промышленные предприятия произвели за 2022 год 2,621 млн т молока, что на 5,3% меньше, чем в 2021 году.

Хозяйства населения сокращали производство более существенно. В общей сложности приусадебным сектором, по ориентировочным оценкам, было произведено 5,038 млн т молока, что на 15,3% меньше, чем в 2021 году. Всего из-за войны отрасль недополучила 1 млн т молока.

Инфографика Ассоциации производителей молока

Наиболее сократилось производство в Харьковской области (-54,6%; 111,7 тыс. т), Сумской (-5,6%; 154,2 тыс. т.) и Одесской (-4,1%; 21,3 тыс. т .т).

Зато области центрального и западного региона нарастили производство за счет релокации бизнеса и роста спроса на сырье в этих регионах. Так, на 23,4% выросло производство молока в Черновицкой области (9,5 тыс. т), на 21,5% в Тернопольской (143,2 тыс. т), на 8,4% в Винницкой (242,9 тыс. т) .т).

Инфографика Ассоциации производителей молока

По прогнозам аналитиков АВМ, с конца февраля-марта производство молока в стране имеет шансы на рост, поэтому развитие рынка будет зависеть от активности спроса, как внешнего, так и внутреннего.

Отметим, каждое четвертое домохозяйство Украины сократило или остановило сельскохозяйственное производство из-за войны.