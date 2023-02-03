Селяни вирізають худобу та скорочують виробництво молока

Поголів’я корів у 2022-му скоротилося на 13%, а вітчизняна галузь недоотримала майже 1 млн т молока. При цьому населення скорочує виробництво молока та вирізає худобу більш суттєво, ніж промислові господарства.

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Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Як підкреслюють в АВМ, найбільших втрат поголів’я та валу виробництва молочна галузь зазнала в перші місяці війни. Окупація територій і воєнні дії вплинули на те, що велика кількість поголів’я була просто знищена російськими загарбниками.

Населення, яке втікало від війни з окупованих територій і зони активних бойових дій, вимушене було продавати або й полишати худобу, рятуючи найцінніше.

Зазначається, що поголів’я ВРХ станом на 1 січня 2023 року склало 2,3 млн голів. Поголів’я корів в усіх категоріях господарств скоротилося на 13,1% — до 1,34 млн голів.

Інфографіка Асоціації виробників молока

При цьому, промислові виробники, згідно попередніх підрахунків Держстату, утримували 387,6 тис. корів, що на 8% менше, ніж торік. Натомість присадибні господарства утримували 953,8 тис. голів корів, що на 12,5% поступається минулорічним показникам.

Перебої в постачанні кормів та ветеринарних препаратів, забезпеченні еклетроенергією, також мали вплив і на продуктивність корів, що в кінцевому результаті призвело до скорочення загального валу виробництва молока.

Середня продуктивність промислових корів знизилася на 1,5% в порівнянні з 2021-м — до 6762 кг/голову.

При цьому промислові підприємства виробили за 2022 рік 2,621 млн т молока, що на 5,3% менше, ніж у 2021 році.

Господарства населення скорочували виробництво більш суттєво. Загалом присадибним сектором, за орієнтовними оцінками, було вироблено 5,038 млн т молока, що на 15,3% менше, ніж у 2021 році. Загалом через війну галузь недоотримала 1 млн т молока

Інфографіка Асоціації виробників молока

Найбільше скоротилось виробництво у Харківській області (-54,6%; 111,7 тис. т), Сумській (-5,6%; 154,2 тис. т.) та Одеській (-4,1%; 21,3 тис. т).

Натомість, області центрального та західного регіону наростили виробництво за рахунок релокації бізнесу та зростання попиту на сировину у цих регіонах. Так, на 23,4% зросло виробництво молока в Чернівецькій області (9,5 тис. т), на 21,5% в Тернопільській (143,2 тис. т), на 8,4% у Вінницькій (242,9 тис. т).

Інфографіка Асоціації виробників молока

За прогнозами аналітиків АВМ, з кінця лютого-березня виробництво молока в країні має шанси на зростання, відтак розвиток ринку буде залежати від активності попиту, як зовнішнього, так і внутрішнього.

Зазначимо, кожне четверте домогосподарство України скоротило або зупинило сільськогосподарське виробництво через війну.