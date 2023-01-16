Надлишок сирого молока і запасів товарів в ЄС знижують попит трейдерів на українську продукцію

У січні закупівельні ціни на сире молоко в ЄС почали знижуватись. Ситуація характерна для всіх "молочних" країн, від Польщі до Великобританії.

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Про це пише Infagro.

Так, вартість головних біржових молочних товарів, сухого знежиреного молока та вершкового масла в ЄС продовжує знижуватись. Українські експортери відчувають падіння цього попиту ще з середини грудня.

В Україні в перших числах січня також спостерігалося традиційне падіння попиту на спотовому ринку. Але сировина просіла в ціні незначно і зараз залишається затребуваною (на відміну від знежиреного молока).

"Різниця вартості українських та європейських котирувань відновилась, але вона мінімальна, а враховуючи дорогу логістику, її майже немає. Та навіть не це є проблемою, адже поточний надлишок сирого молока і запасів товарів в Європі зараз знижують попит трейдерів на українську продукцію", - наголошують аналітики infagro.

Минулого тижня різниця вартості українського сирого молока проти ЄС на споті складає -16% (минулий тиждень -17%), різниця ЕМ СЗМ/масло складає -18% (минулий тиждень -20%).

Нагадаємо, що АМКУ оштрафував молокозавод на Житомирщині на 1,6 мільйона гривень за "несправжнє" масло.