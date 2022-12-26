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АМКУ оштрафував молокозавод на Житомирщині на 1,6 мільйона гривень за "несправжнє" масло
Антимонопольний комітет оштрафував на 1,644 мільйона гривень дочірнє підприємство "Ружин-молоко" (Житомирська область) за неправдиву інформацію, яку підприємство вказувало на упаковках свого продукту – "масла солодковершкового".
Як ідеться в повідомленні комітету, у 2018 році в одному з дитячих спортивно-оздоровчих закладів Полтавської області органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів зафіксували факт використання під час приготування їжі для дітей "масла", що на 74% складалося з немолочних жирів. На упаковці ж цього продукту виробник зазначав, що це є "масло солодковершкове селянське 73%".
Держпродспоживслужба надала комітету засвідчену копію експертного висновку, відповідно до якого було виявлено невідповідність харчової продукції молокозаводу, зокрема щодо складу молочного жиру.
Як вказують в АМКУ, відповідно до закону, масло вершкове є традиційним молочним продуктом, до складу якого не можуть додаватися жири та білки немолочного походження.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Використання під час виробництва масла немолочного (рослинного) жиру створює інший, уже не молочний продукт з меншою собівартістю, ніж у справжнього масла. В комітеті підкреслюють, що називати такий продукт "маслом" не можна, адже це може ввести в оману споживача та вплинути на його намір придбати певну продукцію.
"Неправдиві відомості щодо складу продукції та її споживчих властивостей дають можливість її виробнику отримувати неправомірний прибуток та переваги у конкуренції порівняно з його конкурентами, які у повній мірі дотримуються технологічних вимог", - аргументують у відомстві свою позицію.
Таким чином, Ружинський молокозавод визнали порушником законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, а саме статті 15-1 відповідного закону.
Нагадаємо при цьому, що два роки тому АМКУ оштрафував за аналогічні порушення відразу шість молокозаводів, а перед цим ще чотири. Однак у липні-вересні 2021 року суди скасували штрафи трьом з них, причому в комітеті вирішили ці рішення вже не оскаржувати.
Джерело фото: ua.depositphotos.com