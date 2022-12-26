АМКУ оштрафував молокозавод на Житомирщині на 1,6 мільйона гривень за "несправжнє" масло

Антимонопольний комітет оштрафував на 1,644 мільйона гривень дочірнє підприємство "Ружин-молоко" (Житомирська область) за неправдиву інформацію, яку підприємство вказувало на упаковках свого продукту – "масла солодковершкового".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться в повідомленні комітету, у 2018 році в одному з дитячих спортивно-оздоровчих закладів Полтавської області органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів зафіксували факт використання під час приготування їжі для дітей "масла", що на 74% складалося з немолочних жирів. На упаковці ж цього продукту виробник зазначав, що це є "масло солодковершкове селянське 73%".

Держпродспоживслужба надала комітету засвідчену копію експертного висновку, відповідно до якого було виявлено невідповідність харчової продукції молокозаводу, зокрема щодо складу молочного жиру.

Як вказують в АМКУ, відповідно до закону, масло вершкове є традиційним молочним продуктом, до складу якого не можуть додаватися жири та білки немолочного походження.

Використання під час виробництва масла немолочного (рослинного) жиру створює інший, уже не молочний продукт з меншою собівартістю, ніж у справжнього масла. В комітеті підкреслюють, що називати такий продукт "маслом" не можна, адже це може ввести в оману споживача та вплинути на його намір придбати певну продукцію.

"Неправдиві відомості щодо складу продукції та її споживчих властивостей дають можливість її виробнику отримувати неправомірний прибуток та переваги у конкуренції порівняно з його конкурентами, які у повній мірі дотримуються технологічних вимог", - аргументують у відомстві свою позицію.

Таким чином, Ружинський молокозавод визнали порушником законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, а саме статті 15-1 відповідного закону.

Нагадаємо при цьому, що два роки тому АМКУ оштрафував за аналогічні порушення відразу шість молокозаводів, а перед цим ще чотири. Однак у липні-вересні 2021 року суди скасували штрафи трьом з них, причому в комітеті вирішили ці рішення вже не оскаржувати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com