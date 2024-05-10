Правоохоронці розслідують рекордну кількість справ щодо зловживань у державних лісгоспах

У правоохоронних органах розслідується 254 кримінальні провадження за матеріалами ДП “Ліси України”. Це рекордна кількість справ, ініційована державним підприємством, йдеться у його повідомленні .

Зазначається, що загалом департамент безпеки “Лісів України” передав правоохоронцям 528 повідомлень про ймовірне вчинення кримінальних правопорушень, у результаті чого наразі проводиться 254 досудових розслідувань.

Підприємство сповістило, що майже кожна підозра чи гучне затримання працівників лісової галузі ґрунтуються на перевірках, які проводила його внутрішня безпека. Також у повідомленні сказано, що співробітники безпеки “Лісів України” на постійній основі залучені до проведення слідчих дій у 125 справах Нацполіції, ДБР та прокуратури.

“Сучасні інструменти контролю лише запроваджуються, ще немає технічної можливості повністю виключити людський фактор та унеможливити зловживання. Але будь-яка оборудка обов’язково виявляється в процесах комплексних перевірок”, - пообіцяли в “Лісах України”.

Крім того, підприємство заінтригувало українців черговими гучними викриттями:

“На початку наступного тижня очікуйте чергових резонансних новин, які є результатом спільної роботи безпеки ДП і правоохоронців. Буде дуже масштабно і гучно!”

Нагадаємо, у травні працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили чергові випадки незаконної рубки дерев у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях на майже 15 мільйонів гривень. А в березні ДБР викрило в.о. директора держпідприємства "Північна Пуща", який разом зі спільниками організував незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 мільйона гектарів земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

На початку травня підприємство "Ліси України" внесли у перелік особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення.

Додамо, що ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 мільярда гривень.

Реформа лісового господарства в Україні

У 2016 році в Україні розпочалася реформа лісового господарства. У її рамках уже запроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дозволяє перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З осені 2022 року працює державний інтернет-магазин "ДроваЄ", завдяки якому кожен українець може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому. Він був запущений для сталого проходження осінньо-зимового періоду у 2022-2023 роках.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків та сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.