У рівненського депутата-лісника знайшли мішки з мільйонами доларів, елітні авто, зброю та коштовності (ФОТО)

Державне бюро розслідувань викрило депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

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Як повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора, фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, а потім зайняв одну з керівних посад у створеному на його базі Поліському лісовому офісі.

Відомо, що це Віталій Сухович. До Рівненської облради нинішнього скликання він балотувався в 2020 році, перебуваючи на згаданій посаді, від партії "Сила і честь". Після обрання увійшов до депутатської комісії з питань екології та земельних відносин.

У межах розслідування ДБР провело обшуки, у тому числі, в помешканні та на робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівки у різній валюті на понад 4 мільйона доларів, або 150 мільйонів гривень в еквіваленті.

Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі - Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E та BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek Philippe. Виявлено й золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних посадовцю.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.

Зазначимо при цьому, що генеральний директор "Лісів України" Юрій Болоховець якраз 24 листопада заявляв про початок "жорстких кадрових чисток" у держпідприємстві на всіх рівнях.

"Протягом року безпека ДП "Ліси України" фіксувала факти порушень, збирала інформацію, проводила службові розслідування, передавала матеріали правоохоронцям. Це була величезна робота, яка вимагає часу. Але маємо реальний результат. Поки що без деталей. Скоро про все дізнаєтеся", - анонсував він.

Нагадаємо, що ДСГП "Ліси України" було створене в результаті нещодавньої реформи: до його складу увійшло 158 лісогосподарських підприємств України, а замість 24 колишніх обласних управлінь Держагентства лісових ресурсів було утворено дев’ять регіональних офісів лісового та мисливського господарства.