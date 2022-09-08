В Україні об'єднають 158 лісгоспів у єдине держпідприємство

158 лісогосподарських підприємств України будуть об'єднані в єдине державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Ліси України". Відповідний крок передбачає ухвалена напередодні Кабінетром міністрів постанова про реформування лісової галузі, зазначають у Держагентстві лісових ресурсів.

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Окрім цього, рішення передбачає, що замість 24 обласних управлінь Держлісагентства утворюються дев’ять регіональних офісів лісового та мисливського господарства.

У подальшому структура "Лісів України" має складатись з трьох рівнів: місцеві філії, регіональні офіси та центральний офіс. Зазначається, що нове підприємство сконцентрується на плануванні, координації та контролі якості робіт, а для виконання робіт на конкурсній основі будуть залучатись зовнішні підрядники.

"Управлінська модель, що створюється, повністю відповідає європейській практиці – досвіду країн Балтики, Польщі та багатьох інших. Єдина компанія досягає кращих економічних результатів, ефективніше залучає інвестиції та запроваджує нові технології", – підкреслив голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

Він додав, що бізнес-процеси у єдиній компанії більш прозорі та стандартизовані і такая компанія з централізованим управлінням буде більш керованою, що важливо як під час війни, так у період післявоєнної відбудови економіки.

"Таким чином, в Україні, як і у більшості європейських країн, формується модель з двома незалежними вертикалями управління лісами. ДП "Ліси України" господарює, регіональні управління агентства впроваджують державну політику і контролюють діяльність лісокористувачів – як державних, так і всіх інших", - вказують у відомстві.

Центральний офіс Держлісагентства буде координувати взаємодію обидвох вертикалей управління, оскільки під час трансформації системи дуже важливо зберігати її керованість.

При цьому ліси залишатимуться державними: у постанові Кабмін прописив, що приватизація лісів є забороненою відповідно до закону про приватизацію державного і комунального майна.

В агентстві також зазначають, що важливим елементом реформування буде, у тому числі, цифровізація галузі. Також умовою реформи є збереження робочих місць у галузі та рівня податкових надходжень до місцевих бюджетів.

В Держлісагентстві додають, що за півроку війни бойові дії тривали майже на 3 мільйонах гектарів лісів, а зараз під російською окупацією знаходяться 12,6% підприємств, що належать до сфери управління агентства, що охоплюють близько 600 тисяч гектарів лісів. Попередні збитки лісгоспам у відомстві оцінюють у 1 мільярд доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com