В Украине объединят 158 лесхозов в единое госпредприятие

158 лесохозяйственных предприятий Украины будут объединены в единое государственное специализированное лесохозяйственное предприятие "Леса Украины". Соответствующий шаг предусматривает принятое накануне Кабинетом министров постановление о реформировании лесной отрасли, отмечают в Госагентстве лесных ресурсов.

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Кроме того, решение предусматривает, что вместо 24 областных управлений Гослесагентства образуются девять региональных офисов лесного и охотничьего хозяйства.

В дальнейшем структура "Лесов Украины" должна состоять из трех уровней: местные филиалы, региональные офисы и центральный офис. Новое предприятие сконцентрируется на планировании, координации и контроле качества работ, а для выполнения работ на конкурсной основе будут привлекаться внешние подрядчики.

"Создаваемая управленческая модель полностью соответствует европейской практике - опыту стран Балтики, Польши и многих других. Единая компания достигает лучших экономических результатов, эффективнее привлекает инвестиции и внедряет новые технологии", - подчеркнул глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

Он добавил, что бизнес-процессы в единой компании более прозрачны и стандартизированы и такая компания с централизованным управлением будет более управляемой, что важно как во время войны, так и в период послевоенного восстановления экономики.

"Таким образом, в Украине, как и в большинстве европейских стран, формируется модель с двумя независимыми вертикалями управления лесами. ГП "Леса Украины" хозяйничает, региональные управления агентства внедряют государственную политику и контролируют деятельность лесопользователей – как государственных, так и всех других", - указывают в ведомстве.

Центральный офис Гослесагентства будет координировать взаимодействие обеих вертикалей управления, поскольку при трансформации системы очень важно сохранять ее управляемость.

При этом леса будут оставаться государственными: в постановлении Кабмин прописал, что приватизация лесов запрещена в соответствии с законом о приватизации государственного и коммунального имущества.

В агентстве также отмечают, что важным элементом реформирования станет, в том числе, цифровизация отрасли. Также условием реформы является сохранение рабочих мест в отрасли и уровня налоговых поступлений в местные бюджеты.

В Гослесагентстве добавляют, что за полгода войны боевые действия велись почти на 3 миллионах гектаров лесов, а сейчас под российской оккупацией находятся 12,6% предприятий, относящихся к сфере управления агентства, охватывающих около 600 тысяч гектаров лесов. Предварительный ущерб лесхозам в ведомстве оценивают в 1 миллиард долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com