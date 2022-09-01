Сумма ущерба экологии от войны в Украине достигла одного триллиона гривен

За шесть месяцев войны против Украины Россия нанесла ущерб экологии на триллион гривен. Об этом 1 сентября сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время брифинга, добавив, что у природы нет границ, поэтому россияне наносят ущерб всему миру.

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Стрелец объяснил, что когда россияне уничтожили в Украине 40 нефтебаз, в атмосферный воздух попало более 499 тысяч тонн токсичных веществ.

"За эти полгода по Украине выпущено более 3,5 тысяч ракет, а это выбросы в атмосферный воздух и загрязнение земли. Во время всех взрывов, которые были на территории нашего государства, в воздух вылетело более 46 миллионов тонн загрязняющих веществ", - резюмировал Стрелец.

Он также сообщил, что с 24 февраля на территории Украины пострадала треть лесного фонда – почти три миллиона гектаров лесов.

Нанесенный лесам ущерб ориентировочно оценивается в 158 миллиардов гривен. Кроме того, через полгода пострадали 20% природоохранных территорий Украины.

Также россияне сжигают целые поля с урожаем и склады с зерном. Так, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия на складе, в котором хранилось 40 тонн зерна, возник пожар.