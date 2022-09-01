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Сума збитків екології від війни в Україні досягла одного трильйона гривень — Міндовкілля
За шість місяців війни проти України Росія завдала збитків екології на один трильйон гривень. Про це 1 вересня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час брифінгу, додавши, що природа не має кордонів, тому росіяни завдають збитків усьому світу.
Він пояснив, що коли росіяни знищили в Україні 40 нафтобаз, в атмосферне повітря потрапило понад 499 тисяч тонн токсичних речовин.
"За ці пів року по Україні випущено понад 3,5 тисяч ракет, а це викиди в атмосферне повітря та забруднення землі. Під час всіх вибухів, які були на території нашої держави, у повітря вилетіло понад 46 мільйонів тонн забруднюючих речовин", — резюмував Стрілець.
Він також повідомив, що з 24 лютого на території України постраждала третина лісового фонду – майже три мільйони гектарів лісів,.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Завдані лісам збитки орієнтовно оцінюються в 158 мільярдів гривень. Крім того, за півроку постраждали 20% природоохоронних територій України.
Крім того, росіяни спалюють цілі поля з урожаєм та склади з зерном. Так, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області внаслідок влучення снаряда на територію сільськогосподарського підприємства на складі, в якому зберігалося 40 тонн зерна, виникла пожежа.