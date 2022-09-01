Сума збитків екології від війни в Україні досягла одного трильйона гривень — Міндовкілля

За шість місяців війни проти України Росія завдала збитків екології на один трильйон гривень. Про це 1 вересня повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час брифінгу, додавши, що природа не має кордонів, тому росіяни завдають збитків усьому світу.

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Він пояснив, що коли росіяни знищили в Україні 40 нафтобаз, в атмосферне повітря потрапило понад 499 тисяч тонн токсичних речовин.

"За ці пів року по Україні випущено понад 3,5 тисяч ракет, а це викиди в атмосферне повітря та забруднення землі. Під час всіх вибухів, які були на території нашої держави, у повітря вилетіло понад 46 мільйонів тонн забруднюючих речовин", — резюмував Стрілець.

Він також повідомив, що з 24 лютого на території України постраждала третина лісового фонду – майже три мільйони гектарів лісів,.

Завдані лісам збитки орієнтовно оцінюються в 158 мільярдів гривень. Крім того, за півроку постраждали 20% природоохоронних територій України.

Крім того, росіяни спалюють цілі поля з урожаєм та склади з зерном. Так, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області внаслідок влучення снаряда на територію сільськогосподарського підприємства на складі, в якому зберігалося 40 тонн зерна, виникла пожежа.