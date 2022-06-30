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Російські військові знищили склад із зерном у Дніпропетровській області
Вранці 30 червня російські окупаційні війська знову атакували Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Метою удару був склад із зерном в Зеленодольську, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Внаслідок влучення снаряда на територію сільськогосподарського підприємства на складі, в якому зберігалося 40 тонн зерна, виникла пожежа. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Крім того, із ствольної артилерії противник обстріляв центр Великої Костромки Зеленодольської громади. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється.
"В інших районах Дніпропетровської області все спокійно. Наразі вся критична інфраструктура області працює у штатному режимі", - уточнив керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До цього російські військові обстріляли Дніпропетровську область у ніч проти 28 червня. Крім того, у ніч із 27 на 28 червня окупанти випустили 11 ракет по Миколаєву, частину з них збили сили ППО.