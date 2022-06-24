Росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область: є руйнування у Широківській громаді

Ніч у Дніпропетровській області пройшла з тривогами та обстрілами. Росіяни знову обстріляли з "Ураганів" Криворізький район, поціливши по громадах Гречаноподівській та Широківській.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог знову ударив по Криворізькому району - з "Ураганів". Поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали", - поінформував Резніченко.

Водночас він наголосив, що у Широківській громаді є руйнування.

Варто зазначити, що вранці, 23 червня, окупанти також завдали ударів по Криворізькому району. Було зафіксовано шість "прильотів". В Апостолові поранено двох людей. Їх госпіталізували.