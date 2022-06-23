Російські війська 6 разів вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області

Російська армія продовжує обстрілювати Дніпропетровську область. Вранці 23 червня окупанти 6 разів вдарили по Криворізькому району.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах", - зазначив він.

В Апостолові поранено двох людей. Їх госпіталізували.

Є руйнування житла. Місто частково без світла та води.

На вулицях після обстрілу залишились касетні боєприпаси. Рятувальники забрали людей у безпечні місця. Наразі працюють піротехніки. На цей час вже виявлено 16 касетних елементів.

"Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети", - наголосив Резніченко.

Зазначимо, вночі 21 червня російські військові обстріляли з артилерії Дніпропетровська область.

Також російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. У ніч проти 19 червня під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом.