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Російські війська 6 разів вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області
Російська армія продовжує обстрілювати Дніпропетровську область. Вранці 23 червня окупанти 6 разів вдарили по Криворізькому району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах", - зазначив він.
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Є руйнування житла. Місто частково без світла та води.
На вулицях після обстрілу залишились касетні боєприпаси. Рятувальники забрали людей у безпечні місця. Наразі працюють піротехніки. На цей час вже виявлено 16 касетних елементів.
"Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети", - наголосив Резніченко.
Зазначимо, вночі 21 червня російські військові обстріляли з артилерії Дніпропетровська область.
Також російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. У ніч проти 19 червня під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом.