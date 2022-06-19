После ракетных обстрелов на Днепропетровщине взорвался резервуар с топливом

Во время тушения пожара из-за ракетного удара армии страны-агрессора РФ на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"К сожалению, есть печальные новости. Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака", - отметил Резниченко.

По его словам, один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы.

В общем сложности пострадали уже 13 человек.

Напомним, российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Отметим, 18 июня оккупанты также обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.

А в ночь с 17 на 18 июня нанесли ракетные удары по Кременчугу Полтавской области. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры города.