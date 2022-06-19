Після ракетного обстрілу на Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом

Під час гасіння пожежі через ракетний удар армії країни-агресора РФ на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

"На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14 годин борються з пожежею, яку викликала ракетна ворожа атака", - зазначив Резніченко.

За його словами, один рятувальник загинув, двох із опіками госпіталізовано.

Загалом постраждали вже 13 людей.

Пізніше Резніченко додав, що у лікарні помер ще один із постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі.

"Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Зазначимо, 18 червня окупанти також обстріляли газопереробне підприємство в Ізюмському районі Харківської області.

А в ніч із 17 на 18 червня завдали ракетних ударів по Кременчуку Полтавської області. Від 6 до 8 російських ракет потрапили по НПЗ та іншим об'єктам інфраструктури міста.