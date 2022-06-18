Россияне нанесли ракетные удары по нефтебазе в Днепропетровской области

Российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ракеты в Днепропетровской области в Новомосковском районе поразили нефтебазу.

Там сильный пожар. На месте работают спасатели.

По словам Резниченко, пострадали три человека. У них ожоги и сейчас они в больнице.

"К вечеру есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения. В настоящее время вся информация выясняется", - отметил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Напомним, российские войска 18 июня обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.

Напомним, оккупационные войска РФ в ночь с 17 на 18 июня нанесли ракетные удары по Кременчугу Полтавской области. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры города.

