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Россияне нанесли ракетные удары по нефтебазе в Днепропетровской области
Российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ракеты в Днепропетровской области в Новомосковском районе поразили нефтебазу.
Там сильный пожар. На месте работают спасатели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Резниченко, пострадали три человека. У них ожоги и сейчас они в больнице.
"К вечеру есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения. В настоящее время вся информация выясняется", - отметил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Напомним, российские войска 18 июня обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.
Напомним, оккупационные войска РФ в ночь с 17 на 18 июня нанесли ракетные удары по Кременчугу Полтавской области. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры города.