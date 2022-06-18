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Российские войска ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области
Российские войска 18 июня обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Изюмском районе Харьковской области.
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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам несколько ракет попали в газоперерабатывающее предприятие.
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Информацию о возможных жертвах и пострадавших Синегубов не озвучил.
Отметим, в регионе находится Шебелинский ГПЗ - второй после Кременчугского НПЗ производитель топлива в стране.
Напомним, оккупационные войска Российской Федерации в ночь с 17 на 18 июня нанесли ракетные удары по Кременчугу Полтавской области. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры города.