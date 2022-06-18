Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

До 8 российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

До 8 российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге
Враг снова атаковал НПЗ в Кременчуге. Фото: Telegram-канал Лунина

Оккупационные войска Российской Федерации в ночь с 17 на 18 июня нанесли ракетные удары по Кременчугу Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры города. В результате там возникло возгорание.

"Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!", — добавил Лунин.

Предыдущий раз об обстреле нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге сообщали еще в середине мая.

Отметим, что из-за уничтожения Россией украинских нефтебаз и НПЗ Украина практически лишилась собственного производства топлива. В результате в стране возник дефицит бензина

Основной объем бензина в страну завозят железной дорогой и бензовозами, также небольшую часть доставляют речные танкеры по Дунаю. Импорт топлива в Украину уже бьет рекорды. 

Автор:
Вита Молодан