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До 8 российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге
Оккупационные войска Российской Федерации в ночь с 17 на 18 июня нанесли ракетные удары по Кременчугу Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры города. В результате там возникло возгорание.
"Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!", — добавил Лунин.
Предыдущий раз об обстреле нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге сообщали еще в середине мая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что из-за уничтожения Россией украинских нефтебаз и НПЗ Украина практически лишилась собственного производства топлива. В результате в стране возник дефицит бензина.
Основной объем бензина в страну завозят железной дорогой и бензовозами, также небольшую часть доставляют речные танкеры по Дунаю. Импорт топлива в Украину уже бьет рекорды.