Россияне атаковали Полтавскую область: под удар попал НПЗ

Российские военные 12 мая нанесли от 8 до 12 ракетных ударов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенном в Полтавской области. Об этом сообщает глава ОВА Дмитрий Лунин.

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Уточняется, что под удар попали также другие объекты инфраструктуры региона.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности впоследствии. Не оставляем укрытия", - рассказал Лунин.

Также утром 12 мая российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В городе был слышен мощный взрыв. По предварительным данным загорелось частное здание.

В этот же день враги из ракетных систем залпового огня обстреляли Днепропетровскую область.