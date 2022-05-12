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Россияне атаковали Полтавскую область: под удар попал НПЗ
Российские военные 12 мая нанесли от 8 до 12 ракетных ударов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенном в Полтавской области. Об этом сообщает глава ОВА Дмитрий Лунин.
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Уточняется, что под удар попали также другие объекты инфраструктуры региона.
"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности впоследствии. Не оставляем укрытия", - рассказал Лунин.
Также утром 12 мая российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В городе был слышен мощный взрыв. По предварительным данным загорелось частное здание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В этот же день враги из ракетных систем залпового огня обстреляли Днепропетровскую область.