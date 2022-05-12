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Росіяни атакували Полтавську область: під удар потрапив НПЗ
Російські військові 12 травня завдали чотирьох ракетних ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який знаходиться в Полтавській області. Про це повідомляє голова ОВА Дмитро Лунін.
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"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чути були у Полтавському районі. Подробиці згодом. Не залишаємо укриття", - розповів Лунін.
Також вранці 12 травня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. У місті було чутно потужний вибух. За попередніми даними, спалахнула приватна будівля.
Цього ж дня вороги із ракетних систем залпового вогню обстріляли Дніпропетровську область.Підписуйтеся на наш YouTube канал